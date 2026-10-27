Por: Caracol TV

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Las autoridades de Tennessee, en el sureste de Estados Unidos, mantienen la intensa búsqueda de Jacob Allen Morley, un hombre de 28 años condenado a cadena perpetua por asesinato, que escapó de una prisión estatal y huyó en una camioneta robada. El recluso fue incluido en la lista de los más buscados de la Oficina de Investigación de Tennessee, mientras los investigadores intentan establecer su paradero.

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La fuga ocurrió entre la noche del domingo 25 y la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando Morley logró atravesar el perímetro de seguridad del Complejo Correccional del Noroeste, ubicado en Tiptonville, Tennessee, a unos 145 kilómetros al norte de Memphis. De acuerdo con el Departamento Correccional del estado, las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que el hombre abandonó las instalaciones mientras vestía su uniforme penitenciario.

Las autoridades aún no han establecido cómo consiguió escapar del centro carcelario. Tras detectar su ausencia, el personal inició un recuento de emergencia y una búsqueda dentro de las instalaciones.

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Así escapó Jacob Morley

Según la información recopilada por los investigadores y las grabaciones de vigilancia, Morley habría robado una camioneta Ford F-350 blanca, modelo 2008, alrededor de la 1:00 a.m. del lunes 26 de octubre.

El vehículo pertenecía a Lindamood Planting Company, una empresa agrícola, y transportaba herramientas. John Lindamood, copropietario de la explotación, explicó que la camioneta no estaba en uso y que los empleados no advirtieron que había desaparecido hasta el mediodía del lunes.

Las imágenes de una cámara de seguridad del Departamento de Bomberos de Hornbeak, situado a unos 24 kilómetros del complejo penitenciario, registraron el paso de la camioneta alrededor de la 1:18 a.m. del lunes.

Ante la fuga, la Patrulla de Carreteras de Tennessee desplegó recursos aéreos y agentes estatales para apoyar las labores de búsqueda, según informó el Departamento Correccional.

Las autoridades también ofrecieron una recompensa de hasta 2.500 dólares (más de 7 millones colombianos) por información que permita localizar y detener al fugitivo.

Posteriormente, los investigadores informaron que la camioneta robada fue encontrada en Illinois, a unos 193 kilómetros al norte de Tiptonville. Sin embargo, Morley no se encontraba en el vehículo cuando fue localizado, por lo que la búsqueda continúa.

¿Por qué Jacob Morley fue condenado a cadena perpetua?

Morley fue condenado en junio de 2025, después de ser declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de su compañero de trabajo Cody Birchfield, ocurrida en 2022.

De acuerdo con los registros judiciales del condado de Carter, Birchfield había sido reportado como desaparecido en febrero de ese año. Semanas después, su cuerpo fue encontrado dentro de una caja metálica debajo de la vivienda de Morley.

Durante el proceso judicial se estableció que Birchfield murió por una herida de bala en la nuca. Según un informe forense citado durante el juicio, los casquillos encontrados coincidían con un arma hallada en la vivienda del condenado.

La hermana de Birchfield declaró ante el tribunal que ambos hombres habían desarrollado una amistad mientras Birchfield capacitaba a Morley en una empresa de fabricación de palés en la que trabajaban.

Además del asesinato en primer grado, Morley fue declarado culpable de robo con agravantes, manipulación de pruebas, resistencia a la autoridad y vandalismo. Su solicitud de un nuevo juicio fue rechazada en mayo.

Los registros penitenciarios citados por medios estadounidenses indicaban que su nivel de supervisión estaba clasificado como bajo y que no podía optar a la libertad condicional hasta diciembre de 2083.

No es la primera vez que protagoniza una persecución policial

La fuga de Tennessee tampoco es el primer episodio de este tipo en el que Morley se ve involucrado. En 2022, su detención ocurrió después de una persecución policial que cruzó la frontera estatal hasta Carolina del Norte, según las autoridades.

Además, Morley es el segundo recluso que escapa de la custodia del Departamento Correccional de Tennessee en el transcurso de una semana. A principios de octubre, Gregory Redden, de 69 años, quien cumplía una condena de 15 años por robo con agravantes, también se fugó de prisión, aunque fue recapturado poco después.

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