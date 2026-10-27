Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La periodista Vicky Dávila afirmó que Estados Unidos estaría al tanto de un proceso de denuncia relacionado con una presunta red de mujeres que, de acuerdo con los señalamientos conocidos públicamente, habrían intercambiado servicios sexuales por contratos estatales durante la administración de Gustavo Petro. Dávila compartió este señalamiento mediante un video, en el que solicitó que las autoridades investiguen rigurosamente el caso para identificar posibles responsables y aclarar si hubo uso indebido de recursos públicos en contratación oficial.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo expresado por la periodista, contó con información de fuentes que le confirmaron el presunto interés del gobierno estadounidense en la investigación del asunto. También mencionó que existen videos que, según sus palabras, mostrarían una relación íntima entre Daisy Jiménez y Petro; sin embargo, afirmó que estos contenidos no se dieron a conocer al público por respeto a las personas implicadas y a sus familias.

Para Vicky Dávila, lo importante en esta controversia no debe ser la vida privada del exmandatario, sino esclarecer si se utilizaron recursos públicos a través de contratos oficiales para retribuir favores sexuales. Recalcó que las acusaciones divulgadas requieren ser corroboradas y no pueden tomarse como hechos comprobados hasta que no exista determinación judicial. En ese sentido, la periodista llamó la atención sobre la importancia de separar los aspectos personales de los hechos que puedan tener consecuencias legales o administrativas.

En sus declaraciones, Dávila precisó que Daisy Jiménez habría obtenido contratos con instituciones como el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, resaltando que, además, algunas mujeres estarían entregando pruebas relacionadas con la polémica. Sin embargo, la información expuesta no permite afirmar por sí sola que estos contratos guarden vinculación directa con los presuntos intercambios objeto de denuncia.

Vicky Dávila también señaló la necesidad de que las autoridades colombianas actúen con decisión para determinar si existieron irregularidades en la asignación de contratos y si estos fueron usados para fines ajenos a la función pública. Pese a las afirmaciones sobre el posible interés de Estados Unidos, hasta el momento no hay confirmación oficial de una investigación abierta por parte de ese país.

De acuerdo con la información disponible, el desarrollo de esta denuncia requiere la revisión exhaustiva de los documentos contractuales, la investigación de las pruebas aportadas y el testimonio de las personas involucradas. Será crucial saber si las entidades competentes han iniciado actuaciones oficiales y cuáles son los resultados de estas pesquisas. Por ahora, la existencia de los contratos mencionados no basta, por sí sola, para probar que hayan sido usados para retribuir favores sexuales, y serán las autoridades quienes esclarezcan los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Vicky Dávila sobre la supuesta red de “sexo contratos” durante el gobierno de Gustavo Petro?

De acuerdo con Vicky Dávila, sus fuentes le confirmaron que Estados Unidos estaría siguiendo el caso de una presunta red de mujeres que habrían intercambiado favores sexuales por contratos estatales en el gobierno de Gustavo Petro. Dávila mencionó que existirían videos como supuesta evidencia, pero no los divulgó por respeto a las personas mencionadas. Insistió en que el objetivo no debe ser indagar sobre la vida privada del mandatario, sino determinar si hubo manejo irregular de recursos públicos, señalando la necesidad de una investigación por las autoridades.

¿Qué tipo de contratos están involucrados en la denuncia mencionada por Vicky Dávila?

Vicky Dávila aseguró que Daisy Jiménez habría recibido contratos estatales, mencionando instituciones como el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. No obstante, la información dada a conocer no muestra, de forma concluyente, que dichos contratos estén relacionados de manera directa con los supuestos favores sexuales objeto de la denuncia. Según la periodista, la investigación deberá establecer si hubo o no irregularidades y quiénes estarían involucrados en los hechos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.