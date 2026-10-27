Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para celebrar la cuarta edición de la Noche de Museos el 13 de noviembre de 2026, un evento que reunirá a más de 80 museos ubicados en al menos 14 localidades de la capital colombiana. La programación especial está organizada con la colaboración de instituciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, lo que convierte la jornada en una cita internacional para el público y los amantes del arte y el patrimonio, según la información difundida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

Este evento, que se ofrece con entrada gratuita, permite a las personas acercarse a colecciones e historias diversas que abarcan el patrimonio y la cultura de distintas regiones, fomentando así la apropiación de los museos y sus espacios. Organizado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el objetivo es fortalecer el diálogo y la colaboración en el entorno cultural de Iberoamérica, promoviendo redes y relaciones entre instituciones museísticas.

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Noche de Museos pone de relieve el valor de los museos como agentes de transformación en los ámbitos social, cultural y patrimonial. Además, el evento resalta el papel de estos espacios en la construcción de sociedades creativas, inclusivas y con una mayor participación ciudadana. La cita de 2026 articula la VII Noche de Museos de Bogotá con la IV Noche Iberoamericana de Museos, bajo el lema propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM): “Museos uniendo un mundo dividido”. Esta colaboración cuenta con el apoyo de la Mesa Temática de Museos de Bogotá y el Museo de Bogotá.

La noche promete ser una experiencia inmersiva en la que Bogotá y el mundo iberoamericano reconocen el poder transformador de los museos, reafirmando su impacto en los aspectos económicos, culturales, sociales y patrimoniales de las ciudades. Instituciones y visitantes podrán vivir un intercambio que trasciende fronteras y fortalece la unidad en la diversidad.

Quienes deseen sorprenderse con la variada oferta cultural y artística de la ciudad pueden reservar la fecha y prepararse para participar en esta celebración sin precedentes, que promete enriquecer la vida cultural de Bogotá e Iberoamérica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la próxima Noche de Museos en Bogotá y qué países participarán?

La próxima Noche de Museos en Bogotá tendrá lugar el 13 de noviembre de 2026. Este evento contará con la participación de museos e instituciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, según la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Cuál es el objetivo de la Noche de Museos de Bogotá y qué papel cumplen los museos?

El objetivo principal de la Noche de Museos de Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, es promover el diálogo, la colaboración y fortalecer las redes culturales de Iberoamérica. Los museos, en este contexto, funcionan como herramientas de transformación social, cultural y patrimonial, impulsando la creatividad, la inclusión y la participación ciudadana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.