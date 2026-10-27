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El periodista nicaragüense Luis Manuel Chavarría Galeano, más conocido como Luis Galeano, recibió asilo político en Estados Unidos después de permanecer más de una semana bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Este hecho renueva la preocupación sobre la situación de los periodistas nicaragüenses que viven en el exilio y buscan protección internacional. De acuerdo con Café con Voz, el programa de opinión que Galeano dirige, el periodista mantuvo su labor informativa fuera de Nicaragua y continuó su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo independiente.

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La decisión de otorgarle asilo fue recibida como un momento crucial en su trayectoria, según la propia plataforma Café con Voz. Galeano, quien tiene 48 años, fue detenido el 14 de septiembre en Orlando, Florida, mientras trabajaba como conductor de Uber. Posteriormente, fue trasladado a un centro de detención migratoria en el condado de Baker, al norte de Florida. Solo fue liberado tras obtener una fianza y la decisión de asilo llegó aproximadamente un mes después de su detención, marcando un cambio definitivo en su situación migratoria.

El exilio de Galeano comenzó en diciembre de 2018, tras una orden de captura emitida por un juez de Managua, debido a su postura crítica frente al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En febrero de 2023, la justicia nicaragüense lo declaró "traidor a la patria", le quitó la nacionalidad y confiscó sus bienes, en una acción que también afectó a otras figuras críticas como los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. Esta estrategia formaba parte de un contexto de represión hacia opositores, activistas y periodistas. Galeano, sin embargo, mantuvo su labor periodística desde el extranjero, dirigiendo Café con Voz y con experiencia previa en el diario ‘El Nuevo Diario’ y la agencia EFE.

La detención de Galeano por autoridades migratorias estadounidenses mostró la vulnerabilidad de los comunicadores exiliados. Organizaciones y figuras públicas, como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, solicitaron que no fuese deportado a Nicaragua, dada su condición de "traidor" y la persecución estatal. La presión internacional evitó su deportación, permitiendo así que siguiera su trabajo desde Estados Unidos.

Según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, desde 2018 el Gobierno nicaragüense ha cerrado al menos 54 medios y más de 300 trabajadores del sector han abandonado el país, lo que evidencia la hostilidad para la prensa independiente. La concesión de asilo a Galeano representa una medida de protección y otorga continuidad a su labor periodística en el exilio, reafirmando tanto las dificultades como la resiliencia del periodismo nicaragüense perseguido.

Con EFE y medios locales

¿Por qué recibió asilo político el periodista Luis Galeano en Estados Unidos?

Según el programa Café con Voz y medios como EFE, el asilo fue concedido a Luis Galeano debido a la persecución que enfrentó en Nicaragua, donde fue declarado "traidor a la patria", despojado de su nacionalidad y bienes, y amenazado con la cárcel por sus críticas al Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las organizaciones de defensa de la libertad de prensa apoyaron su caso e intercedieron ante las autoridades migratorias estadounidenses para evitar su deportación.

¿Cuántos medios y periodistas han sido afectados en Nicaragua por el régimen de Ortega?

De acuerdo con la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia, entre 2018 y octubre de 2026 el Gobierno de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 54 medios de comunicación. Además, al menos 310 trabajadores del sector, principalmente periodistas, abandonaron Nicaragua por razones de seguridad o fueron desterrados, reflejando la grave crisis para la prensa independiente en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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