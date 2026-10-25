Estados Unidos amplió las restricciones de visa contra ciudadanos colombianos y la nueva medida alcanza a 21 personas, incluidos siete titulares identificados públicamente y sus familiares. La decisión hace parte de una campaña regional de Washington enmarcada en el denominado Escudo de las Américas.

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Entre los colombianos señalados aparecen figuras de distintos sectores políticos y empresariales. Los siete nombres divulgados son Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, senador electo; Karen Manrique, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüi y Liliana Bitar, y José Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado.

El Departamento de Estado sostuvo que las restricciones buscan respaldar al Gobierno colombiano en sus esfuerzos para combatir la influencia del crimen en instituciones como los tribunales, las fuerzas policiales y el Congreso. Sin embargo, el comunicado estadounidense no detalla los hechos concretos atribuidos a cada persona ni permite concluir que todos estén relacionados al mismo tiempo con corrupción y narcotráfico.

La decisión tiene como antecedente las medidas anunciadas el 28 de septiembre contra el empresario Euclides Torres y la senadora Martha Peralta. En ese momento Washington confirmó expresamente la revocatoria de sus visas y las de sus familiares.

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Con los siete nuevos nombres, ya son nueve los colombianos identificados públicamente como principales destinatarios de este mecanismo, además de sus familias. El caso de Torres y Peralta tuvo una particularidad política, pues ambos aparecían entre los dirigentes que Abelardo de la Espriella había mencionado durante su campaña presidencial para pedir a Estados Unidos que revisara sus permisos de ingreso.

En junio, De la Espriella había dirigido sus señalamientos al subsecretario de Estado Christopher Landau y le pidió mantener bajo observación a políticos y empresarios. En aquella lista también figuraban Carlos Caicedo, Agmeth Escaf y Pedro Flórez.

La coincidencia entre algunos nombres mencionados entonces y las posteriores restricciones no permite establecer, por sí sola, que Washington haya tomado las decisiones por solicitud del mandatario colombiano.

Ya en la Presidencia, De la Espriella respaldó las medidas contra Torres y Peralta y anticipó que la cooperación con Estados Unidos podría derivar en nuevas restricciones y otras acciones administrativas. Peralta anunció gestiones para conocer oficialmente las razones de la revocatoria.

El expresidente Gustavo Petro, por su parte, calificó las medidas como una persecución política contra sectores de izquierda. La nueva decisión amplía así el alcance de una política migratoria que Washington viene aplicando con mayor protagonismo durante la segunda administración de Donald Trump.

La campaña no se limita a Colombia. Esta semana Estados Unidos también anunció restricciones contra unas 40 personas en Bolivia, dentro de una estrategia regional con la que Washington busca respaldar a gobiernos aliados frente a personas a las que acusa de afectar las instituciones mediante prácticas relacionadas con corrupción o narcotráfico.

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