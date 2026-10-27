Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue reelegido recientemente tras vencer al senador Flávio Bolsonaro, envió un mensaje de conciliación y cooperación a su homólogo colombiano, Abelardo de la Espriella, a través de la red social X. La respuesta de Lula da Silva se presentó luego de que De la Espriella reconociera de manera pública la victoria del mandatario brasileño. En su mensaje, Lula enfatizó que "la voluntad del pueblo es soberana" y recalcó que "ninguna diferencia ideológica debe anteponerse al respeto mutuo". Según el propio Lula, el objetivo de ambos gobiernos es avanzar en una agenda amplia que represente los intereses de los pueblos de Brasil y Colombia, de acuerdo con declaraciones recogidas por EFE y publicadas en 90 Minutos.

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En el mismo sentido, Lula manifestó estar completamente abierto a trabajar con el gobierno colombiano en temas de desarrollo sostenible, combate al crimen organizado y la integración económica. La importancia de estos temas es reconocida tanto en Brasil como en Colombia, y se ven como pilares fundamentales para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

El mensaje de Lula surgió poco después de que De la Espriella expresara en sus redes sociales que, a pesar de las profundas diferencias políticas e ideológicas, Brasil y Colombia deben mantener relaciones basadas en el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación. El presidente colombiano destacó la necesidad de enfocarse en asuntos como la lucha contra el narcoterrorismo, la minería ilegal, la protección de la Amazonía y el bienestar de los ciudadanos. Además, subrayó que ni Lula decide por los colombianos ni De la Espriella decide por los brasileños, dejando claro que cada pueblo toma sus propias decisiones en las urnas.

Por otra parte, De la Espriella recordó que, durante la campaña presidencial colombiana, Lula respaldó abiertamente a Iván Cepeda, mientras él mismo apoyó a Jair Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, recalcó que en ambos casos, la decisión final estuvo en manos de los votantes. La reelección de Lula llega en un contexto de cambios políticos significativos en América Latina, marcados por la elección de Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y el propio De la Espriella en Colombia, según información recopilada por EFE.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas clave priorizan Brasil y Colombia tras la reelección de Lula da Silva?

Tras la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil, ambos países han manifestado su interés en trabajar juntos en temas como el desarrollo sostenible, el combate al crimen organizado y la integración económica. Estos asuntos han sido mencionados específicamente por Lula en sus declaraciones públicas y son considerados fundamentales para la cooperación futura entre Brasil y Colombia.

¿Por qué la soberanía y el respeto mutuo son importantes en las relaciones entre Brasil y Colombia?

La soberanía y el respeto mutuo han sido resaltados tanto por Lula da Silva como por Abelardo de la Espriella como principios esenciales para las relaciones bilaterales. Estas ideas permiten que cada país tome sus propias decisiones sin injerencia externa, reconociendo las diferencias ideológicas, pero poniendo el énfasis en la cooperación y el bienestar de sus pueblos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.