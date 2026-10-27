Flávio Bolsonaro abandonó Brasil y se encuentra en vuelo rumbo a Estados Unidos, a pesar de la prohibición de salida del país dictada por la Justicia y la anulación de sus documentos tras su derrota en la segunda vuelta presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La información fue confirmada por una fuente próxima al clan Bolsonaro a medios aliados, en medio de una jornada marcada por versiones encontradas sobre su paradero.

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La Policía Federal brasileña procedió a cancelar el pasaporte común y el diplomático del senador tras cumplirse el plazo límite de 24 horas fijado por el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. El magistrado había ordenado el lunes la entrega inmediata de los documentos del hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, debido a una investigación abierta en su contra por presunto lavado de dinero.

Aunque la fuente cercana al entorno político evitó ofrecer precisiones sobre la ruta exacta de salida, reportes periodísticos señalaron que el excandidato presidencial habría volado hacia el estado de Florida, tras versiones iniciales que apuntaban a una presunta salida terrestre hacia la Argentina. Por su parte, tanto las autoridades policiales de control migratorio como el Gobierno argentino indicaron que no existían registros formales de ingreso del senador a su territorio.

La huida del dirigente del Partido Liberal se produce en medio de un fuerte hermetismo político y judicial, agravado por el revés electoral sufrido en las urnas frente a Lula da Silva. La decisión del máximo tribunal de bloquear su salida del país buscaba garantizar su comparecencia ante los estrados judiciales por el proceso penal en curso, una medida que finalmente fue evitada mediante el desplazamiento internacional en plena vigencia de las restricciones.

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