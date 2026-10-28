Por: Noticiero 90 minutos

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El Servicio Geológico Colombiano informó que este miércoles 28 de octubre de 2026 se registró un sismo de magnitud 4,1 en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó. De acuerdo con el boletín emitido a las 10:01 a.m., el temblor tuvo una profundidad de 104 kilómetros, dato que fue confirmado por medios oficiales y la propia entidad encargada del monitoreo sísmico en el país.

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Este movimiento telúrico, cuya localización exacta situó el epicentro en San José del Palmar, dio lugar a reportes de ciudadanos que aseguran haberlo sentido en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca. Las reacciones en redes sociales y los informes espontáneos reflejan la atención que despierta este tipo de fenómenos naturales, especialmente en una región que ha presentado actividad sísmica en el pasado reciente.

Según el Servicio Geológico Colombiano, las características del sismo —especialmente la profundidad considerable de 104 kilómetros— inciden en la percepción que puedan tener las comunidades vecinas al epicentro. Es importante señalar que movimientos con una profundidad elevada suelen sentirse en áreas más distantes, incluso cuando su magnitud no es especialmente alta en comparación con otros registros históricos.

En los mensajes oficiales difundidos en redes sociales, las autoridades invitaron a los ciudadanos a reportar si percibieron el temblor, destacando la importancia de la participación ciudadana para complementar los datos técnicos sobre este tipo de eventos. Esto permite a los expertos identificar de manera más precisa el impacto y la distribución del fenómeno en el territorio colombiano.

Las autoridades recomiendan que la ciudadanía permanezca atenta a los comunicados y reportes oficiales para verificar cualquier novedad o instrucción posterior relacionada con este temblor. Si bien hasta el momento no se ha informado de daños o afectaciones específicas, es clave adoptar una actitud preventiva y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Colombia este 28 de octubre de 2026?

El Servicio Geológico Colombiano precisó que el epicentro del sismo registrado el 28 de octubre de 2026 fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La información fue confirmada en el boletín emitido a las 10:01 a.m. por la entidad encargada del monitoreo sísmico.

¿Qué significa la profundidad de un sismo y cómo afecta su intensidad?

En el reporte oficial se indicó que el sismo tuvo una profundidad de 104 kilómetros. Esta profundidad corresponde a la distancia vertical desde la superficie hasta el punto en el interior de la Tierra donde ocurre el movimiento. Los sismos profundos suelen sentirse en áreas más amplias, pero generalmente registran menores daños en la superficie respecto a sismos más superficiales con igual magnitud.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.