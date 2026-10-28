Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima es el resultado de un proceso científico basado en el análisis de información recolectada en todo el planeta. Según datos citados en 90minutos.co, la predicción del estado del tiempo empieza con la observación global de variables como temperatura, presión, humedad y viento. Estos datos se obtienen mediante una red internacional que incluye estaciones meteorológicas terrestres, boyas en los océanos, aviones comerciales y globos sonda que alcanzan la estratosfera. Además, los satélites meteorológicos aportan imágenes constantes de los sistemas nubosos desde el espacio, mientras que los radares ubicados en tierra acompañan este monitoreo siguiendo con precisión la evolución de las lluvias.

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Todo este volumen de información es transmitido a centros internacionales dotados de supercomputadoras. De acuerdo con el mismo medio, estas máquinas se encargan de procesar los datos a través de modelos numéricos de predicción, que no son otra cosa que programas informáticos fundamentados en leyes de la física y la termodinámica. Al dividir la atmósfera en una compleja rejilla tridimensional, estos modelos calculan minuto a minuto los movimientos y cambios de las masas de aire, lo que permite anticipar fenómenos atmosféricos con altos niveles de exactitud matemática.

Para la ciudad de Cali, el pronóstico del clima de este miércoles, divulgado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), indica que habrá condiciones mayoritariamente secas y temperaturas que oscilarán entre lo confortable y lo cálido durante el día, bajo una nubosidad variable. En horas de la noche, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, especialmente en los Farallones y la cuenca alta del municipio. Según la CVC, esta situación responde a una relativa estabilidad atmosférica debido a la subsidencia en niveles medios, además de la interacción entre los vientos de valle, la topografía local y la humedad proveniente del Pacífico, factores que mantendrán una probabilidad media-baja de precipitaciones en la región.

El proceso detrás de un pronóstico como el de Cali demuestra cómo la combinación entre observación, procesamiento matemático avanzado y autoridades ambientales regionales permite acercarse a la realidad climática con rigor científico, sin dejar espacio a suposiciones.

¿Cómo se genera el pronóstico del clima según la CVC?

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el pronóstico se basa en datos recolectados de múltiples fuentes y procesados con modelos matemáticos complejos. Estos modelos simulan el comportamiento futuro de la atmósfera y permiten anticipar tanto eventos de estabilidad como de lluvias localizadas.

¿Qué significa subsidencia en niveles medios en meteorología?

En meteorología, la subsidencia en niveles medios se refiere al movimiento descendente de masas de aire en capas intermedias de la atmósfera. Este fenómeno suele generar condiciones de estabilidad y disminuye la probabilidad de lluvias, como explicó la CVC en relación con el clima de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.