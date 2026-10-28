Por: Caracol TV

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Un nuevo caso de inseguridad quedó registrado por cámaras de vigilancia en Bucaramanga y ha causado rechazo entre los ciudadanos. Una mujer fue víctima de un violento robo cuando dos delincuentes que se movilizaban en motocicleta le arrebataron el bolso y la arrastraron varios metros sobre la vía, provocando que terminara golpeándose contra un separador. Las imágenes fueron captadas por cámaras de seguridad de la empresa de taxis Los Móviles y posteriormente difundidas para alertar sobre lo ocurrido.

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El hecho ocurrió el pasado 20 de octubre en el barrio Comuneros de Bucaramanga, según la información conocida tras la divulgación del video. En la grabación se observa cómo los dos ocupantes de una motocicleta se acercan a la víctima mientras transitaba por el sector.

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Segundos después, uno de los sujetos toma el bolso y lo hala con fuerza para intentar quitárselo. La acción hizo que la mujer perdiera el equilibrio y cayera al pavimento. Sin embargo, el robo tomó un rumbo más peligroso cuando la víctima quedó enganchada por algunos instantes mientras los delincuentes continuaban avanzando en la motocicleta. Como consecuencia, fue arrastrada varios metros sobre la vía antes de impactar contra un separador vial.

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Delincuentes arrastraron a una mujer por robarle el bolso en el barrio Comuneros de Bucaramanga. La víctima terminó golpeándose contra un separador vial en medio del ataque. El hecho quedó registrado en un video difundido por la empresa de taxis Los Móviles #MañanasBlu https://t.co/5WTJFfjYL5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2026

Las imágenes muestran la fuerza con la que actuaron los responsables y el riesgo al que quedó expuesta la mujer. Ciudadanos que conocieron el video calificaron el caso como uno de los episodios de hurto más violentos registrados recientemente en la zona y aseguraron que la víctima pudo haber sufrido consecuencias aún más graves debido al fuerte golpe que recibió. El material de video fue dado a conocer por la empresa de taxis Los Móviles, cuyas cámaras captaron gran parte de la secuencia del ataque. Gracias a estas imágenes quedó documentado el recorrido de los delincuentes y la forma en que ejecutaron el hurto en cuestión de segundos antes de escapar del lugar.

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Tras cometer el robo, los dos sujetos huyeron en la motocicleta sin que hasta el momento se conozca oficialmente su identidad. Tampoco se ha informado si las autoridades cuentan con pistas que permitan su captura. De igual forma, no se han entregado detalles oficiales sobre el estado de salud de la víctima después del impacto. No obstante, las imágenes evidencian que sufrió una caída de gran violencia y que terminó golpeándose contra la infraestructura vial mientras era arrastrada por los delincuentes.

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