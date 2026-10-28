Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, respondió a diversos cuestionamientos surgidos en torno a su reciente viaje a Armenia. Según declaraciones recogidas por El Nuevo Día, Matiz aclaró que la visita no correspondía a vacaciones ni temas personales, sino a una invitación oficial como panelista en la COP17 de biodiversidad. Este evento, conocido oficialmente como Conferencia de las Partes sobre el Convenio de Diversidad Biológica, se llevó a cabo en Ereván, capital de Armenia, a 18 horas de distancia en avión desde Colombia. Matiz participó en compañía de otras tres dirigentes regionales del país, reforzando así la representación colombiana en un escenario global dedicado a la cooperación ambiental y la protección de la biodiversidad.

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Durante su estadía fuera del país, el responsable de asumir el despacho departamental fue Luis Eduardo González, secretario de Salud del Tolima, quien quedó como gobernador encargado. De acuerdo con la misma fuente, González continuó con el seguimiento de la situación de orden público en el sur del departamento —enfatizando los recientes hechos en Ataco—, además de liderar procesos administrativos como la designación de nuevos directores de hospitales. Estas acciones muestran la importancia de la planificación institucional durante la ausencia de altos mandos en el ejercicio público.

La participación de Adriana Matiz en la COP17 estuvo centrada en un diálogo junto a Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, y Rafaela Cortés Zambrano, mandataria del Meta, además de integrantes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ICLEI y el Instituto Humboldt. Según lo consignado por CAF, el intercambio abordó los retos que los departamentos enfrentan frente al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la urgencia de asegurar financiamiento para proyectos ambientales. Matiz hizo hincapié en fortalecer alianzas internacionales, traducir el conocimiento científico en decisiones de gobierno y lograr que los recursos de cooperación lleguen realmente a las regiones, enfatizando que "la biodiversidad no tiene fronteras, la cooperación tampoco debe tenerlas".

Esta intervención se conecta directamente con los compromisos asumidos por Colombia en la COP16, celebrada en Cali bajo el lema Paz con la naturaleza. Según El Nuevo Día, allí se presentó el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030 con seis metas nacionales y 191 acciones, y nació el Fondo de Cali como mecanismo económico basado en la digitalización de información genética. Además, se avanzó en la inclusión de pueblos indígenas y comunidades locales en las discusiones. Esta continuidad demuestra la proyección internacional del país y la necesidad de traducir los acuerdos en acciones locales, especialmente en departamentos como Tolima.

¿Cuál fue el papel de la gobernadora Adriana Matiz en la COP17 de biodiversidad?

Adriana Matiz asistió en calidad de panelista invitada a la COP17, donde compartió experiencias y planteó desafíos ambientales junto a otras dirigentes y entidades internacionales. Su intervención resaltó la necesidad de cooperación internacional, difusión del conocimiento científico y obtención de recursos para proyectos ambientales, buscando que los beneficios de la participación cuenten con impacto directo en los territorios departamentales.

¿Qué avances concretos presentó Colombia en la COP16 de Cali en materia de biodiversidad?

Según la información presentada, Colombia impulsó el Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, con metas y más de un centenar de acciones específicas, y creó el Fondo de Cali para gestionar recursos económicos provenientes de la digitalización de secuencias genéticas. Además, se promoverá la participación activa de pueblos indígenas y comunidades locales, sentando bases para que las políticas internacionales tengan aplicación real en las regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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