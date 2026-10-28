Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El proceso de negociación del salario mínimo en Colombia para 2027 ya comienza a presentar posiciones marcadas entre los distintos actores involucrados. De acuerdo con información reportada por La FM, Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestó que la central sindical respaldará un incremento de dos dígitos en el salario mínimo. No obstante, Alarcón dejó claro que la discusión no puede girar únicamente en torno a un porcentaje, sino que se deben incluir temas fundamentales como la capacidad adquisitiva de los hogares, la generación de empleo y el impacto sobre la productividad. Según sus declaraciones, recogidas por La FM, el enfoque de la negociación debe ampliar su visión y abarcar aspectos asociados al poder de compra, la repartición equitativa de los ingresos y el modelo de desarrollo económico vigente.

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En el contexto de estas declaraciones, surge la posición previamente expresada por Fabio Arias, expresidente de la CUT, quien propuso inicialmente un aumento del 38,5 %, lo cual representaría cerca de $674.000 más en el salario básico mensual y llevaría el sueldo a unos $2,42 millones, sin incluir subsidios de transporte. Sin embargo, esa cifra es solo un punto de partida para la discusión interna dentro de la central sindical y no constituye, por ahora, una propuesta definitiva. Así, el debate se encuentra todavía en una fase preliminar; se requiere un proceso de concertación para llegar a un acuerdo que contemple las distintas perspectivas involucradas.

La discusión sobre el incremento salarial incorpora también otras voces expertas, como la de Giovanni González, docente e investigador de la Universidad Javeriana, quien señaló que la negociación debe tener en cuenta factores como la competitividad empresarial, las diferencias en los ingresos entre regiones del país y la realidad laboral de los trabajadores independientes. Estas observaciones refuerzan la necesidad de mirar más allá de la inflación y el porcentaje de ajuste anual, agregando complejidad al debate.

El antecedente inmediato lo constituye el aumento del 23,7 % aplicado en 2026, una decisión que desató controversias y acciones judiciales, de acuerdo con la información citada. Esto refleja que las negociaciones del salario mínimo en Colombia habitualmente son motivo de amplio debate y no están exentas de tensiones. Para 2027, la cifra definitiva está aún sin definir y dependerá de la capacidad de los distintos sectores para construir un consenso que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tiene el aumento del salario mínimo en los trabajadores y empresas de Colombia?

El aumento del salario mínimo incide directamente en los ingresos de millones de trabajadores colombianos y afecta los costos operativos de las empresas. De acuerdo con datos citados por La FM y las posiciones de la CUT, este ajuste se considera clave para el poder adquisitivo de los hogares y puede influir en la generación de empleo y la competitividad entre regiones, por lo que el porcentaje de incremento genera un intenso debate social y económico cada año.

¿Qué factores se analizan para determinar el aumento del salario mínimo en Colombia?

De acuerdo con declaraciones recogidas por La FM y opiniones de expertos como Giovanni González, el análisis para definir el aumento del salario mínimo en Colombia va más allá de la inflación. Incluye la capacidad de compra de los hogares, la productividad, el modelo de desarrollo económico, la competitividad, las diferencias salariales regionales y la situación de los trabajadores independientes, por lo que se trata de una negociación compleja e integral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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