Por: VALORA ANALITIK

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El vicepresidente del gobierno De la Espriella, José Manuel Restrepo, dio a conocer una serie de propuestas para la reactivación económica en los departamentos afectados por el terremoto.

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De acuerdo con el funcionario, la medida busca generar apetito por el consumo para mejorar la situación financiera de los comerciantes de la región.

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Cabe recordar que este día sin IVA ya se había aplicado en Colombia en medio de la reactivación económica posterior a la pandemia de la COVID-19.

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En su momento, esta jornada fue diseñada como una exención temporal del Impuesto sobre las Ventas (IVA del 19 %) para incentivar el consumo, beneficiar el bolsillo de los consumidores y reactivar el comercio formal, quedando formalizada en reformas tributarias como la Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021).

Los artículos que quedaron con bajos precios en el día sin IVA

El descuento se aplicó a categorías de bienes específicos y bajo topes máximos de valor (medidos en Unidades de Valor Tributario – UVT). Entre los productos beneficiados solían estar:

Electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones

Prendas y complementos de vestir

Juguetes y juegos

Útiles escolares

Bienes e insumos para el sector agropecuario

Equipos deportivos

Inicialmente, el día sin IVA en Colombia requería compras exclusivas con medios de pago electrónicos (tarjetas de crédito, débito u otros mecanismos certificados); sin embargo, posteriormente se habilitaron flexibilizaciones para pagos en efectivo bajo comprobantes de venta válidos.

(Recomendado: Colombia estaría dejando de percibir cerca de $1 billón en IVA por importaciones de bajo monto, como Temu)

Adicionalmente, se establecieron límites en la cantidad de unidades por comprador de hasta 3 unidades del mismo tipo por establecimiento, con el fin de evitar el acaparamiento y garantizar que el beneficio llegara al consumidor final.

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