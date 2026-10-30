La Ley de Rescate Fiscal presentada por el Gobierno propone modificar desde el 1.º de enero de 2027 los aportes a salud de los trabajadores, con un esquema progresivo según el nivel de ingresos. Actualmente, los empleados aportan 4 % de su salario, mientras el empleador asume 8,5 %.

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Con la propuesta, quienes ganen hasta 2 salarios mínimos mantendrían el aporte del 4 %. Para ingresos superiores a 2 y hasta 4 salarios mínimos, la tarifa subiría a 5,5 %.

Entre 4 y 5 salarios mínimos sería de 6 %; de más de 5 a 10, 6,5 %; de más de 10 a 15, 7 %; de más de 15 a 20, 7,5 %, y entre más de 20 y hasta 25 salarios mínimos llegaría al 8 %.

Los trabajadores independientes también tendrían incrementos. Mantendrían el 12,5 % hasta 2 salarios mínimos, pero la tarifa subiría progresivamente hasta 15,5 % para quienes reciban entre más de 20 y 25 salarios mínimos.

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El proyecto busca que quienes tienen mayores ingresos aporten una proporción más alta para financiar el sistema de salud.

Además, plantea cambios en las exoneraciones de aportes al Sena, ICBF y salud para empresas con trabajadores de menores ingresos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.