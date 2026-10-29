Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, junto al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y los principales altos mandos militares del país, anunció en los últimos días una serie de contundentes medidas de seguridad para la ciudad de Cúcuta, ubicada en el departamento de Norte de Santander. Según lo citado por El Espectador, la decisión central es la militarización inmediata de la ciudad, en respuesta al aumento de amenazas y acciones de grupos criminales y narcoterroristas que han alterado el orden y la tranquilidad de este territorio fronterizo.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial, la militarización será temporal y busca estabilizar el orden público en Cúcuta. Para cumplir este objetivo, el Ejército Nacional reforzará su presencia en toda la ciudad en estrecha coordinación con la Policía Nacional. Además, la Fiscalía participará en las tareas conjuntas para fortalecer el control territorial, proteger directamente a los ciudadanos y enfrentar la acción de las estructuras criminales que, de acuerdo con el presidente, han atentado contra la seguridad de los habitantes en este punto estratégico del país.

Abelardo de la Espriella recalcó que las medidas no solo se basarán en incrementar el número de uniformados en las calles, sino que están orientadas a recuperar el control institucional, garantizar la protección de los ciudadanos y devolver a las familias y comerciantes de la región la tranquilidad necesaria para que Cúcuta recupere su desarrollo. También insistió en que esta intervención responde a la condición fronteriza del departamento de Norte de Santander, que históricamente ha sido un factor determinante en la seguridad local.

Entre las acciones anunciadas, el mandatario hizo énfasis en la entrada en operación, a partir del martes 3 de noviembre, de la campaña militar y policial Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) en Cúcuta. Estas unidades conjuntas tendrán como misión intensificar operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las finanzas de los grupos criminales y desarticular las organizaciones que afectan la tranquilidad en la ciudad.

Finalmente, de la Espriella informó que hará un seguimiento personal para que sus órdenes se cumplan de manera estricta y aseguró una coordinación total entre Ejército y Policía, remarcando que no permitirá que los criminales continúen amenazando la institucionalidad ni destruyendo la base social de la región, según la información reportada por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la militarización de una ciudad como Cúcuta?

La militarización de una ciudad implica el despliegue temporal de las fuerzas militares en espacios urbanos con el objetivo de reforzar la seguridad, restaurar el orden público y enfrentar situaciones que superan la capacidad de la policía civil. En el caso de Cúcuta, según la fuente citada, esta medida busca proteger a los ciudadanos, incrementar la presencia militar y policial y actuar contra estructuras criminales.

¿Cuáles son las principales acciones de seguridad anunciadas para Cúcuta?

De acuerdo con la información dada por El Espectador, las principales acciones incluyen la militarización inmediata, operaciones conjuntas entre Ejército, Policía y Fiscalía, la puesta en marcha de la campaña Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), así como la intensificación de las operaciones para golpear las finanzas criminales y desarticular organizaciones responsables de la violencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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