Por: Noticiero 90 minutos

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La Semana del Patrimonio en Cali ofrece una amplia agenda de actividades que buscan resaltar y preservar las tradiciones y saberes de la región del Pacífico colombiano y, especialmente, de la comunidad afrodescendiente. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, estas actividades se extienden durante el fin de semana y concluyen el lunes 2 de noviembre, desarrollándose en distintos escenarios de la ciudad. La propuesta incluye encuentros enfocados en la cocina tradicional, la música, los oficios artesanales y la cultura salsera, elementos fundamentales que conforman el legado cultural caleño.

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Durante el sábado y domingo se realiza el "Encuentro de Peinadoras y Peinadores Tejiendo Esperanza", en el Parque de Las Banderas, barrio San Fernando. Este espacio es una invitación a reflexionar y valorar las prácticas de trenzado, peinados y el cuidado del cabello afro. La programación destaca la importancia de reconocer el saber ancestral que se transmite a través del cabello, así como la significación cultural que tiene dentro de la identidad afrocolombiana.

La cocina tradicional del Pacífico también ocupa un lugar relevante, con dos paradas de la "Ruta de cocina tradicional del Pacífico". Una de ellas tiene lugar en el restaurante Herencia del Pacífico y cuenta con la participación de la cocinera tradicional Alba Lema, quien orienta conversatorios sobre técnicas como los ahumados, salados, salpresos y amasijos. El domingo, la jornada se traslada al restaurante Sabor Tapajeño, bajo la guía del cocinero tradicional Jaime Rebolledo, consolidando un espacio para dialogar sobre ingredientes, métodos y transmisiones de conocimientos culinarios propios de la región.

Este fin de semana, la protección de los oficios artesanales llega por medio de la Feria Amarilla, ubicada en Pulpo Ink Casa Taller, evento que se lleva a cabo tanto el domingo como el lunes. En paralelo, el domingo destaca la "Marimbiada extendida", un encuentro en el Bulevar del Río con la participación de diferentes instituciones universitarias que buscan salvaguardar el saber musical de la marimba de chonta. Finalmente, el "Festival Salsero del Oriente", desde la cancha del Coliseo María Isabel Urrutia, reivindica la música, el baile, y la fabricación artesanal de instrumentos, celebrando la riqueza de la cultura salsera caleña.

Estas actividades abiertas reflejan la voluntad de la ciudad por fortalecer y difundir su patrimonio cultural, invitando a caleños y visitantes a sumarse activamente al reconocimiento y valoración de saberes, tradiciones y prácticas que dan identidad y cohesión a la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades principales de la Semana del Patrimonio en Cali?

Las actividades principales incluyen el Encuentro de Peinadoras y Peinadores Tejiendo Esperanza, la Ruta de cocina tradicional del Pacífico, la Feria Amarilla dedicada a los oficios artesanales, la Marimbiada extendida que involucra a instituciones universitarias y el Festival Salsero del Oriente, todas enfocadas en la promoción y preservación de prácticas culturales caleñas y del Pacífico, según la información de Noticiero 90 Minutos.

¿Qué significa la expresión “salpresos y amasijos” en la cocina tradicional del Pacífico?

La expresión “salpresos y amasijos” se refiere a dos técnicas o tipos de preparación en la cocina tradicional del Pacífico colombiano. “Salpresos” alude a productos preservados con sal para su conservación, mientras que “amasijos” designa preparados a base de masa, como panes o tortas, elaborados a partir de harinas y característicos en la gastronomía de la región, tal como se expone en los conversatorios de la Ruta de cocina tradicional del Pacífico.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.