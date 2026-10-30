Por: Noticiero 90 minutos

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El Zoológico de Cali anunció una jornada especial para la celebración de Halloween el sábado 31 de octubre, abriendo sus puertas gratuitamente para todos los niños. Esta propuesta busca invitar a las familias a vivir una experiencia diferente en el interior de uno de los principales espacios de conservación y educación ambiental de la ciudad, de acuerdo con la información presentada por la institución a través de sus redes sociales.

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El evento tendrá como componente principal la iniciativa ‘El Bus Embrujado A02’, un recorrido temático apoyado por el sistema Metropolitano de Transporte Masivo de Cali, conocido como MIO. El bus especial recogerá a los participantes en el sector de San Bosco y los transportará hacia el zoológico, prometiendo una aventura acorde con la celebración de Halloween. Este tipo de actividades no solo buscan el entretenimiento familiar, sino también fortalecer el sentido de comunidad y la valoración del zoológico como un lugar seguro y de convivencia.

La invitación, divulgada por el zoológico, hace énfasis en la importancia de revisar previamente las recomendaciones y detalles prácticos, todo con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes y el bienestar de los animales residentes. Entre las recomendaciones emitidas se destaca la sugerencia de que los disfraces sean cómodos y no incluyan accesorios voluminosos o peligrosos. Además, hay una restricción clara frente al ingreso de elementos como globos, banderas, silbatos, confeti o escarcha, debido a los posibles efectos negativos que estos objetos pueden tener sobre los animales y el ambiente, según comunicó el Zoológico de Cali.

Se establece también la prohibición de ingresar alimentos, bebidas, licores, mascotas, armas de fuego, radios y megáfonos, lo cual busca mantener un entorno controlado. Para quienes asisten con niños, la institución recomienda vigilancia permanente y el acuerdo previo de un punto de encuentro ante cualquier eventualidad. La jornada está pensada para que las familias encuentren en el zoológico un destino seguro, festivo y responsable durante las celebraciones de Halloween.

Metro Cali, la entidad operadora del MIO, animó a consultar las diferentes rutas disponibles para facilitar la llegada al zoológico, subrayando la colaboración logística entre ambos entes para este día especial. Esta celebración, según la información disponible, pone énfasis en el entretenimiento y el aprendizaje, siempre dentro de un marco de respeto por la fauna y el entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las recomendaciones para ir al Zoológico de Cali en Halloween?

El Zoológico de Cali solicita que los disfraces sean cómodos y no lleven accesorios peligrosos o voluminosos. No está permitido llevar globos, banderas, silbatos, confeti ni escarcha. Se prohíbe el ingreso de alimentos, bebidas, licores, mascotas, armas, radios y megáfonos para proteger a las especies y asegurar la tranquilidad de todos los asistentes.

¿Cómo funcionará el Bus Embrujado A02 del MIO para Halloween en el Zoológico de Cali?

El Bus Embrujado A02 es una iniciativa conjunta entre el Zoológico de Cali y Metro Cali. Este bus especial parte desde el sector de San Bosco y transporta a los visitantes hacia el zoológico, integrando el recorrido al ambiente festivo de Halloween para ofrecer una experiencia diferente y entretenida para las familias.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.