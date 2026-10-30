Por: CENET

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La celebración de Halloween sigue despertando gran interés entre los colombianos, como lo evidencia una reciente encuesta de Fenalco. Según los resultados del estudio, el 74% de los consultados aseguró que festejará esta fecha, mientras que solo el 26% manifestó no tener planes de participar en las actividades propias de la jornada. Esta tradición, de acuerdo con los datos recogidos de 379 adultos en diversas regiones, mantiene un carácter principalmente familiar: el 56% planea celebrar junto a sus hijos, el 16% con amigos, el 14% con la pareja y un porcentaje similar con compañeros de trabajo.

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Entre los elementos más representativos de la festividad está el disfraz. De acuerdo con la encuesta de Fenalco, el 52% de los participantes tiene previsto disfrazarse y el 37% optará únicamente por caracterizar a sus hijos. Solo un 11% descartó completamente el uso de disfraces. El papel de las mascotas también resalta: el 41% de quienes tienen animales de compañía afirmó que los disfrazará ese día.

En cuanto a las actividades programadas para el 31 de octubre, predominan las salidas a pedir dulces con los hijos (28%), una costumbre que sigue vigente en muchas familias. Igualmente, el 26% eligió como plan la visita a centros comerciales y el 18% prefiere asistir a fiestas de disfraces. Otras opciones mencionadas incluyen reuniones familiares, eventos escolares, visitas a restaurantes y celebraciones temáticas.

El intercambio de golosinas continúa siendo central en la celebración. El 82% de los encuestados afirmó que comprará dulces para compartir con los niños, repartiéndolos principalmente en la vivienda (63%), en el trabajo (27%) o en otros espacios (10%). Además, el interés por experiencias temáticas va en aumento: los espectáculos de magia e ilusionismo encabezaron las preferencias con el 27%, seguidos por decoraciones especiales en establecimientos (25%), talleres de manualidades y maquillaje (23%) y juegos interactivos (21%).

En cuanto a la búsqueda de inspiración para los disfraces, internet es el principal recurso para el 42% de los participantes, seguido por almacenes y tiendas (30%) y redes sociales (28%). En materia de presupuesto, el 46% planea gastar entre $100.000 y $200.000 en la celebración, el 22% menos de $100.000 y el 18% más de $200.000. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, resaltó que Halloween "se ha consolidado como una fecha que va más allá de los disfraces y los dulces" y representa una oportunidad clave para dinamizar sectores como el comercio, la decoración y el entretenimiento en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo celebran Halloween las familias colombianas según la encuesta de Fenalco?

La encuesta de Fenalco señala que Halloween es, principalmente, una celebración familiar para los colombianos. El 56% de quienes festejarán planea hacerlo con sus hijos, mientras que el 14% lo hará con su pareja y otro 16% se reunirá con amigos. Las actividades más comunes incluyen salir a pedir dulces, asistir a fiestas de disfraces, visitar centros comerciales y compartir en reuniones familiares, evidenciando la preferencia por planes compartidos que fortalecen los lazos en el hogar y el círculo social cercano.

¿Qué papel tienen los disfraces y las mascotas en la celebración de Halloween en Colombia?

Los disfraces continúan siendo uno de los grandes protagonistas de Halloween en Colombia, según lo revelado por Fenalco. El 52% de los encuestados señaló que planea disfrazarse, un 37% solo disfrazará a sus hijos y el 41% de los dueños de mascotas hará lo mismo con sus animales de compañía. Esto muestra que el ingenio y la creatividad en los disfraces no se limitan solo a las personas, sino que también incluyen a los animales, consolidándose como una tendencia en las celebraciones actuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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