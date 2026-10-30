Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) anuncia una nueva edición de su emblemático evento “Hablando sobre publicidad”, que cuenta con tres décadas de historia y reconocimiento como un espacio fundamental para vincular la academia con los líderes y transformaciones que impactan actualmente a la industria creativa. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, este tradicional encuentro, que se realiza en el suroccidente del país, ha logrado consolidarse como un referente en la discusión de tendencias, ideas y estrategias que están definiendo el rumbo de las marcas en la región y el continente.

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Este año el evento centra su atención en destacar el talento femenino y amplificar las voces de mujeres que lideran el sector publicitario. La programación reunirá a personalidades influyentes cuyas trayectorias son ejemplo de liderazgo y visión innovadora. La agenda de “Hablando sobre publicidad” busca abrir espacios de conversación genuina acerca del rol protagonista que ocupan hoy las mujeres en las agencias más importantes de la región.

Entre las invitadas están María Cecilia Niño, Chief Client Officer (directora principal de clientes) en la agencia MullenLowe Delta Ecuador, y Laura Mejía, Digital Content Strategist (estratega de contenido digital) en DAVID Bogotá. Ambas conferencistas aportarán su perspectiva acerca del desarrollo de contenidos digitales, la gestión estratégica de clientes y los desafíos de la creatividad en el entorno actual, temas que, según Noticiero 90 Minutos, serán abordados a través de conferencias magistrales y espacios de networking preparados para los asistentes.

El evento se realizará los días 3 y 4 de noviembre, a partir de las 8:00 a.m., en el auditorio Yquinde de la UAO. Durante estas dos jornadas, los asistentes tendrán acceso a una programación completa que incluye actividades de conexión entre profesionales, estudiantes, docentes y la comunidad académica, así como activaciones de marcas que enriquecerán la experiencia vivencial del encuentro.

La invitación está dirigida a todos los miembros de la comunidad académica y profesional para que puedan actualizarse sobre las tendencias que están guiando el futuro de la publicidad y fortalecer su vínculo con el contexto creativo regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el evento “Hablando sobre publicidad” de la UAO?

El evento está programado para realizarse los días 3 y 4 de noviembre, desde las 8:00 a.m., en el auditorio Yquinde de la Universidad Autónoma de Occidente. Esta edición continúa la tradición de tres décadas y es reconocida por conectar a la academia con los referentes de la industria creativa.

¿Qué temas y personalidades destacan en la edición número 30 de “Hablando sobre publicidad”?

La edición de este año pone énfasis en el liderazgo y aportes de las mujeres en la publicidad. Destacan las conferencistas María Cecilia Niño, de MullenLowe Delta Ecuador, y Laura Mejía, de DAVID Bogotá, quienes abordarán el manejo de contenidos digitales, gestión de clientes y los retos contemporáneos de la creatividad, según Noticiero 90 Minutos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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