Por: El Espectador

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Un reciente borrador de reforma al Estado, que ha sido divulgado por RCN, sugiere una reestructuración profunda en la administración pública de Colombia. La propuesta, elaborada por la Función Pública y actualmente revisada por la secretaría jurídica de la Presidencia, apunta a reducir el número de entidades estatales a la mitad. En la actualidad existen 209 entidades, pero de ser aprobado el proyecto quedarían solamente 104. Este proceso contempla la eliminación, fusión o reorganización de ministerios, agencias, direcciones y superintendencias, con el objetivo de simplificar el aparato estatal y hacer más eficiente su funcionamiento, de acuerdo con RCN.

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El documento de 36 páginas resalta que de los seis departamentos administrativos vigentes en la estructura del gobierno, solo se mantendrían dos bajo una nueva denominación y con funciones fusionadas. Actualmente existen organismos como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Sin embargo, la propuesta plantea conservar únicamente el Departamento de Planeación Nacional, Inversión y Desarrollo, absorbiendo las labores del DNP, y el Departamento Administrativo de Información, Estadística y Evidencia Pública, reemplazando al DANE.

En cuanto a los ministerios, el plan mantiene el número total de carteras en 18, pero establece fusiones clave. Por ejemplo, las carteras de Deporte y Cultura se unirían, así como las de Educación y Ciencias. Se destaca la creación de dos nuevos ministerios: el de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza, que asumiría las funciones que actualmente cumple el DAPRE, y el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia, resultante de la unión entre el DPS y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Esta reforma ha sido vinculada directamente con el artículo 7 de la ley de ajuste fiscal, el cual busca otorgar al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias para "suprimir, fusionar y escindir ministerios y departamentos administrativos". Así, de recibir el aval legislativo, el presidente podría llevar a cabo una reingeniería profunda en la institucionalidad estatal, afectando ámbitos estratégicos como la planeación, la estadística oficial y las políticas de desarrollo social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles entidades estatales podrían desaparecer o fusionarse en la reforma del Estado?

El borrador de la reforma, citado por RCN, indica que de las 209 entidades estatales existentes, se eliminarían, fusionarían o reorganizarían 105, dejando únicamente 104. Entre los cambios más destacados están la fusión de los departamentos administrativos y varios ministerios, lo que afectaría organismos como el DAPRE, DANE, DNP, DPS y el ICBF, entre otros, buscando mayor eficiencia administrativa.

¿Qué funciones asumirían los nuevos ministerios creados en la propuesta de reforma estatal?

Según la información reportada por RCN, el Ministerio de Presidencia, Democracia, Convivencia y Gobernanza asumiría las tareas actuales del DAPRE, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social, Inclusión, Ciudadanos y Familia reuniría las competencias del DPS y el ICBF, enfocándose en desarrollo social e inclusión ciudadana. El objetivo sería optimizar recursos y funciones en estos sectores clave.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.