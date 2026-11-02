Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Planadas, en el sur del Tolima, vivió una noche marcada por el miedo y el desconcierto tras el atentado con explosivos ocurrido el domingo 1 de noviembre. Según lo reportado, la tranquilidad de la localidad se vio violentamente interrumpida cuando una volqueta cargada con explosivos estalló cerca de la base militar en el sector de Los Mangos, dejando como saldo preliminar cuatro personas muertas y 17 heridas, entre ellas una bebé de tan solo dos meses.

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De acuerdo con la información proporcionada, la fuerza de la explosión fue tal que causó daños materiales no solo en las viviendas y edificaciones próximas al epicentro del ataque, sino también en instalaciones fundamentales, como las del Hospital Centro de Planadas. Resultaron especialmente afectadas áreas esenciales como la farmacia, lo que obligó a la suspensión temporal de algunos servicios médicos. A pesar de la emergencia, las autoridades hospitalarias lograron mantener habilitados los servicios de urgencias y partos para atender a los afectados y posibles nuevas eventualidades.

Durante la mañana siguiente, las huellas de la tragedia se hicieron palpables en varios puntos del municipio. La comunidad, atónita ante la magnitud de los hechos y los destrozos observados, intentaba asimilar una de las noches más violentas que se han presentado en la región en los últimos días. Las imágenes captadas tras el atentado evidencian el severo impacto sobre la infraestructura urbana y la profunda afectación social de Planadas, una población que enfrenta ahora el reto de reconstruirse tanto física como emocionalmente tras este lamentable episodio.

La emergencia vivida en Planadas resalta la vulnerabilidad de los municipios ubicados en zonas estratégicas y la importancia de la respuesta inmediata de los servicios de emergencia y las autoridades locales. Según los reportes citados, la reacción de la comunidad y de los funcionarios de salud fue fundamental para evitar un saldo mayor y tratar de restablecer gradualmente la normalidad en medio del dolor y la incertidumbre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas murieron y cuántas quedaron heridas en el atentado con explosivos en Planadas?

De acuerdo con la información disponible, el atentado con explosivos ocurrido en el municipio de Planadas dejó un saldo preliminar de cuatro personas muertas y 17 heridas, entre las cuales se encontraba una bebé de apenas dos meses. Estos datos reflejan la gravedad del ataque y el impacto en la comunidad local.

¿Qué daños dejó la explosión en el Hospital Centro de Planadas?

La explosión afectó directamente a las instalaciones del Hospital Centro, especialmente en el área de farmacia. A raíz de esto, se suspendieron temporalmente algunos servicios médicos para garantizar la seguridad, aunque se mantuvieron habilitadas las áreas de urgencias y partos, permitiendo la atención de emergencias derivadas del ataque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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