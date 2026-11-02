Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una fuerte explosión sacudió la noche del domingo 1 de noviembre a Planadas, municipio ubicado al sur del Tolima, tras la detonación de una volqueta que transportaba explosivos en las cercanías de la base militar, específicamente en el sector de Los Mangos, al pasar la Vuelta de la Vilocha. Según el balance preliminar entregado por las directivas del hospital local, el estallido dejó como resultado cuatro personas fallecidas, entre ellas un bebé de apenas dos meses de edad, y un saldo de 17 personas heridas. Las víctimas mortales, cuyos nombres aún no han sido confirmados, deberán pasar por el proceso de identificación de Medicina Legal antes de que las autoridades divulguen oficialmente sus identidades.

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El impacto de la detonación no solamente cobró vidas, sino que también causó daños materiales significativos en las construcciones cercanas, incluida la sede del Hospital Centro del municipio. De acuerdo con lo reportado, la onda expansiva afectó especialmente el área de farmacia, lo que obligó a la institución a suspender de manera temporal varios servicios y a mantener disponibles únicamente las áreas de urgencias y partos. La emergencia sanitaria provocó que el hospital contara con el respaldo del puesto de salud de Santiago Pérez y del hospital de Ataco, que enviaron personal asistencial y ambulancias. Esta colaboración fue fundamental para atender y trasladar a los pacientes heridos por la explosión y las esquirlas generadas durante el ataque.

Los informes preliminares señalan que la detonación se produjo muy cerca de la base militar y coincidió con reportes de posibles ataques con drones en otros puntos de Planadas. Esta situación mantiene a la comunidad en alerta, especialmente después de los recientes episodios de violencia registrados en Ataco, donde se reportó la muerte de siete personas en medio de homicidios y desapariciones. A la espera de resultados oficiales sobre las circunstancias del ataque y la identificación final de las víctimas, los organismos de emergencia continúan trabajando para atender a los afectados y reparar las afectaciones causadas.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre los responsables de este grave hecho, y las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y brindar mayor tranquilidad a los habitantes del sur del Tolima, quienes enfrentan una ola de violencia que mantiene en vilo a la región.

¿Cuántas personas murieron y cuántas resultaron heridas tras la explosión en Planadas, Tolima?

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las directivas del hospital de Planadas, la explosión dejó cuatro personas muertas, entre ellas un bebé de dos meses, y 17 personas heridas, principalmente por las esquirlas proyectadas tras la detonación.

¿Por qué el Hospital Centro de Planadas suspendió varios de sus servicios tras la explosión?

Después del fuerte estallido que afectó sus instalaciones, especialmente el área de farmacia, la institución suspendió temporalmente varios servicios y conservó operativas solo las áreas de urgencias y partos para la atención de emergencias, según informaron las directivas del hospital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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