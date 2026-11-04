Por: Caracol TV

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El siniestro aéreo de un jet privado en el condado de Palm Beach, Florida, que cobró la vida de nueve personas, ha generado consternación y una incesante exigencia de aclaraciones por parte de los familiares de las víctimas. Entre los ocupantes de la aeronave se encontraba Ana María Cetina, una joven colombiana e ingeniera biomédica de 24 años que trabajaba como niñera de los hijos de una familia estadounidense. En entrevista con Noticias Caracol, su hermana Angie Ramírez Cetina compartió detalles sobre los últimos contactos con Ana María, sus planes de viaje a Colombia, el recuerdo de su hermana y lo que las autoridades norteamericanas le han dicho.

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Uno de los momentos más tristes de la entrevista con Angie Ramírez tuvo que ver con la ilusión de Ana María por regresar a Colombia durante las festividades de fin de año para reencontrarse con sus seres queridos. Según relató, el día previo al vuelo, la joven acudió a centros comerciales para adquirir los obsequios de Navidad que pensaba entregarles.

Al respecto, Angie dijo: “Ana María era una persona bondadosa, amorosa, era como un ángel. Ella estaba para todo el mundo, por todo el mundo hacía. Ella era un ser humano increíble. A ella le gustaba viajar, estar con mi mamá, estar con mi hijo, el sobrino. Ella precisamente iba a venir ahorita en diciembre a estar con nosotros. Ya el día sábado se fue para los outlets a hacer unas compras de Navidad tanto para mi mamá como para mi hijo y para mí, pues ella venía en diciembre entonces nos quería traer cosas”.

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La última conversación de Ana María Cetina con su hermana

Además, Angie rememoró la última conversación que sostuvo con Ana María la mañana del domingo 1 de noviembre, minutos antes de que la aeronave despegara: “Me mostró a los niños, me mostró el aeropuerto, después me envió fotos del avión, yo le envié una foto de mi bebé, también le envié un video y me dijo que ella vería el video cuando aterrizara. Ya de ahí no supe más información de ella”.

En relación con el trabajo de la niñera colombiana, Anthony Robinson, familiar de los empleadores de Ana María (Adam Robinson y Helen Sharp), hizo público un comunicado expresando que “Anita María cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y ella era verdaderamente parte de la familia. Nos mostró un legado de amor incondicional y devoción”.

Frente a las palabras de Anthony, Angie confirmó el afecto mutuo que existía: “Ella amaba a Charlie, amaba a Emma, estaba todo el tiempo con ellos. Incluso, yo tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer a la señora Helen, al señor Adam. Fueron personas muy buenas con mi hermana”.

Incertidumbre ante las autoridades de Estados Unidos

Finalmente, respecto a la información brindada por los investigadores estadounidenses, la familia manifestó inquietud ante las explicaciones contradictorias recibidas y la falta de respuestas sobre lo sucedido con Ana María Cetina.

Angie señaló que los detectives les indicaron que el proceso de investigación podría tomar hasta 18 meses y denunció inconsistencias en los datos entregados: “Primero dijeron que fue un piloto, después que era una mujer; también sacaron que supuestamente la que iba manejando era la esposa del señor Adam, que sí hay cuerpos, después que no. La edad de mi hermana también está mal. Todo ese tipo de cosas. Tenía 24 años e iba a cumplir 25 el 17 de diciembre”.

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