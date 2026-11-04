Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia arrancó la jornada de este miércoles 4 de noviembre en los $3.235, lo que son $8 menos cuando se compara con el cierre anterior. De momento, la moneda estadounidense da cuenta de un valor mínimo del orden de los $3.225, mientras que el valor máximo alcanza los $3.248.

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(Vea también: Dólar en Colombia bajó este lunes y se alejó de los $ 3.200: precio al cierre)

Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia llega a los $3.235, misma tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera. La tasa de cambio está fuertemente marcada por lo que pasa con las elecciones de medio término en Estados Unidos, que dejan como gran perdedor al presidente Donald Trump.

Lo otro que mueve al dólar en Colombia

El dólar baja ante las primeras señales de una posible ola demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

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Los inversionistas evalúan el cambio con los demócratas más fuertes en ambas cámaras del Congreso, lo que limitaría la agenda legislativa de Donald Trump.

Un mayor bloqueo político podría restringir la expansión fiscal, reducir los rendimientos de los bonos del Tesoro y aumentar la presión sobre el dólar.

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En el plano local, el dólar en Colombia mantiene la expectativa por las negociaciones políticas sobre la Ley Rescate. El Gobierno asegura que la aprobación debe darse este año, por lo que radicó el mensaje de urgencia.

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