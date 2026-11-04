La Ley de Rescate del Gobierno plantea cambios en los aportes a salud y el impuesto de renta que reducirían hasta en $ 969.000 mensuales los ingresos de los trabajadores que ganan alrededor de $ 25 millones.
La propuesta establece un sistema de cotización progresivo, con mayores contribuciones para quienes reciben salarios más altos.
Según José Ignacio López, presidente de Anif, los trabajadores que devengan entre $ 2 millones y $ 3 millones mensuales no tendrían cambios en sus ingresos por estos conceptos.
Sin embargo, quienes ganan más de dos salarios mínimos comenzarían a asumir mayores aportes a salud, con tarifas que aumentarían progresivamente del 4 % hasta un máximo del 8 % para salarios de entre 20 y 25 mínimos.
En el caso de un trabajador que recibe $ 25 millones mensuales, el aporte a salud llegaría a aproximadamente $ 2 millones.
La iniciativa también reduce el beneficio de renta exenta del 25 % de los ingresos laborales. El límite anual pasaría de 790 a 630 UVT, es decir, de $ 41,3 millones a cerca de $ 33 millones en 2026.
Esto significa que una mayor parte del salario quedaría sometida al impuesto de renta.
El proyecto contempla tarifas marginales progresivas que pueden llegar al 39 % para las bases gravables más altas, aumentando la carga tributaria de los trabajadores con mayores ingresos.
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