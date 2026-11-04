Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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De acuerdo con un reporte reciente de Infibagué, los primeros días de noviembre presentaron novedades significativas en los precios de los productos de la canasta básica familiar en las plazas de mercado de Ibagué. Muchos alimentos esenciales bajaron de valor, mientras que algunos se mantuvieron estables y otros experimentaron aumentos. Estos movimientos en el costo de vida impactan directamente el bolsillo de los ibaguereños, quienes encuentran nuevas oportunidades y retos al momento de abastecer sus hogares.

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Entre los productos que más bajaron su precio se destacan varios alimentos fundamentales. La papa criolla, por ejemplo, tuvo una reducción de 2.000 pesos por kilo, bajando de 7.000 a 5.000 pesos. El tomate de guiso también disminuyó, pasando de 5.000 a 3.000 pesos por kilo, y la zanahoria descendió de 3.000 a 2.000 pesos. Según los datos de Infibagué, la papa pastusa ahora se consigue a 3.600 pesos el kilo, frente a los 4.500 pesos anteriores. El fríjol bajó considerablemente de 18.000 a 12.000 pesos, mientras que el aguacate se ubicó en 7.000 pesos, después de costar 8.000. Uno de los casos más notables es el mango Tommy, cuyo valor se redujo drásticamente de 7.000 a 3.000 pesos el kilo.

Sin embargo, no todos los productos experimentaron este descenso. El plátano verde mostró un aumento, pasando de 2.250 a 3.000 pesos el kilo, igual que la yuca, que subió de 2.500 a 4.000 pesos. Hay productos que mantuvieron estabilidad, como la piña, que sigue en 5.000 pesos por kilo, mientras el maracuyá y el lulo se ubican en 6.000 pesos. Otros artículos presentaron bajas, como la cebolla larga (de 3.000 a 2.500 pesos) y la cebolla cabezona (de 4.000 a 3.000 pesos). El tomate de árbol descendió de 6.000 a 4.000 pesos, al igual que el limón Tahití, ahora en 3.000 pesos desde los 4.000 anteriores.

Carlos Cerón, gerente encargado de Infibagué, hizo una invitación directa invitando a la comunidad a preferir las plazas de mercado La 14, La 21, La 28 y El Jardín. Destacó la frescura y calidad de los productos campesinos, así como la atención especial, mencionando "la ñapa", ese pequeño obsequio adicional que diferencia la experiencia frente a los supermercados. Cerón también resaltó la variada oferta gastronómica típica, subrayando la presencia de platos como lechona, tamal y avena, entre otros productos tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los productos de la canasta básica que más bajaron de precio en Ibagué?

Según el reporte de Infibagué, los alimentos con mayores reducciones de precio en las plazas de Ibagué fueron la papa criolla, el tomate de guiso, la zanahoria, la papa pastusa, el fríjol, el aguacate y especialmente el mango Tommy, este último con una drástica reducción de 4.000 pesos por kilo respecto al precio anterior.

¿Por qué se recomienda comprar en las plazas de mercado de Ibagué en lugar de supermercados?

Carlos Cerón, gerente encargado de Infibagué, recomienda asistir a las plazas de mercado porque ofrecen alimentos frescos, de alta calidad y directamente provenientes del campo, con la característica adicional de “la ñapa”, una pequeña porción extra que se da como muestra de generosidad. Además, las plazas ofrecen una experiencia gastronómica con platos típicos tradicionales de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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