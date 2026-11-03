El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que el Gobierno busca canalizar $30 billones adicionales al sistema de salud, al considerar que este sector es uno de los que más recursos consume del presupuesto.

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Según explicó, la situación financiera del sistema es crítica y se requieren nuevas fuentes de ingresos para garantizar su funcionamiento. En ese contexto, anunció que los planes de medicina prepagada tendrán un IVA del 19 %, frente a la situación actual, en la que estos servicios no pagan este impuesto.

“La idea es que podamos canalizar a la salud $30 billones de pesos adicionales, porque la salud es lo que más consume recursos del presupuesto. El sistema de salud está en una situación dramática y hay que poner fuentes adicionales a los ingresos de la salud. […] Los planes de medicina prepagada tendrán IVA del 19 %. Hoy esos planes no tienen IVA”, detalló en Noticias Caracol.

La medida está incluida en el proyecto de Ley de Rescate Fiscal presentado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La iniciativa plantea cambios en el tratamiento tributario de los servicios de salud voluntaria y propone eliminar el beneficio de IVA reducido que cobijaba a estos servicios.

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El aumento alcanzaría a los planes de medicina prepagada, planes complementarios y determinadas pólizas de salud, lo que implicaría un mayor costo para los usuarios.

El proyecto también contempla modificaciones en las cotizaciones obligatorias al sistema de salud para trabajadores con mayores ingresos.

Con estas medidas, el Gobierno busca generar recursos adicionales para financiar el sistema de salud y atender sus necesidades presupuestales, aunque el impacto final dependerá de la aprobación del proyecto en el Congreso.

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