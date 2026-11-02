Un ingreso superior a los $ 5 millones mensuales pondría a más trabajadores colombianos en la lista de quienes deben contribuir al impuesto de renta. Así lo explicó el ministro de Hacienda, Manuel Gómez, al referirse a los cambios tributarios que contempla el Gobierno con la Ley de Rescate Fiscal y que ampliarían el número de personas obligadas a declarar y pagar este tributo.

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Según el funcionario, la propuesta busca que más ciudadanos aporten a las finanzas públicas, aunque aclaró que el monto para quienes tengan ingresos cercanos a ese límite sería de aproximadamente $ 15.000 al mes.

Durante su explicación, Gómez puso como ejemplo a una persona que gane $ 5 millones mensuales. En ese escenario, el aporte al impuesto de renta sería de unos $ 15.000 mensuales, una cifra que, según dijo, considera razonable teniendo en cuenta la situación fiscal que atraviesa el país.

El ministro también reconoció que la propuesta tendría dos efectos: por un lado, las empresas recibirían una reducción en su tasa de tributación, mientras que, por el otro, más colombianos entrarían al grupo de contribuyentes del impuesto de renta.

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Gómez defendió que el esfuerzo para recuperar las finanzas del país no debe recaer únicamente sobre los ciudadanos. En ese sentido, aseguró que el Estado también debe asumir sacrificios y comenzar por reducir sus propios gastos.

Como ejemplo, mencionó la venta de activos improductivos que pertenecen al Estado y que, según explicó, no están siendo utilizados. Para el ministro, esta es una de las vías con las que el Gobierno busca ajustar sus cuentas antes de trasladar una mayor carga a los contribuyentes.

La propuesta hace parte de la Ley de Rescate Fiscal, que deberá pasar por el Congreso. De acuerdo con lo expuesto por el Gobierno, el paquete también contempla una reducción gradual del impuesto de renta para las empresas y modificaciones a otros tributos.

Es importante aclarar que los $ 15.000 corresponden al ejemplo presentado por el ministro y no necesariamente serán el valor que paguen todos los trabajadores con ingresos superiores a $ 5 millones. El monto dependerá del cálculo tributario de cada persona. Además, declarar renta y tener que pagar ese impuesto son obligaciones diferentes.

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