El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico del Gobierno y advirtió que Colombia podría entrar en default durante 2027 si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de finalizar este año. En entrevista con SEMANA, el funcionario aseguró que el proyecto busca enfrentar el déficit fiscal, recuperar la inversión y atender las dificultades del sistema de salud.

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Restrepo explicó que, aunque el Gobierno había anunciado que no impulsaría una nueva reforma tributaria, la situación de las finanzas públicas que encontró la actual administración llevó a plantear medidas adicionales. Según su versión, no había recursos suficientes para cubrir obligaciones como salarios de funcionarios, pensiones, salud, defensa y los intereses de la deuda. Por eso, sostuvo que el Ejecutivo decidió asumir el costo político de presentar el proyecto.

Uno de los argumentos centrales del vicepresidente es que siete de cada diez pesos del ajuste fiscal saldrían de recortes al gasto del Estado, la reducción de la burocracia y la venta de activos improductivos. El 30 % restante, según explicó, sería aportado por los sectores con mayores ingresos. Restrepo también defendió la iniciativa al señalar que busca corregir lo que considera una injusticia con la población vulnerable que paga IVA por productos y servicios.

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En materia tributaria, el proyecto plantea devolver el IVA a 19 millones de personas y reintegrar hasta el 50 % de ese impuesto a otros 16,5 millones. De acuerdo con Restrepo, la medida beneficiaría en total a 36,5 millones de colombianos. El funcionario indicó que algunas personas podrían recibir cerca de 220.000 pesos mensuales y que el mecanismo comenzaría a operar en enero de 2028.

La propuesta también contempla cambios en el impuesto de renta. Restrepo explicó que se ampliaría la base de personas naturales que deben declarar, con un umbral de ingresos superior a cinco millones de pesos mensuales y un pago estimado de alrededor de 15.000 pesos al mes. Al mismo tiempo, el Gobierno propone reducir del 35 % al 31 % la tarifa para el 90 % del tejido empresarial, compuesto principalmente por micro y pequeñas empresas, emprendedores e independientes.

Sobre las consecuencias de que la reforma no avance, el vicepresidente sostuvo que el país tendría dificultades para financiar sus obligaciones y programas. “Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default (suspensión de pagos) el próximo año”, afirmó. También mencionó riesgos de recesión, inflaciión y un posible aumento de la pobreza, como parte del escenario que, según él, se busca evitar.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.