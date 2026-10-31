Por: CENET

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CFI Financial Group celebró un hito en su trayectoria al reportar un volumen de operaciones de US$3,45 billones durante el tercer trimestre de 2026, cifra que representa el mayor monto alcanzado en un solo trimestre desde su fundación. Este resultado, según información de la misma empresa, significó un notable crecimiento de alrededor del 123% respecto al tercer trimestre de 2025 y un aumento del 14% frente al periodo inmediatamente anterior. La firma destaca que este desempeño marca el undécimo trimestre consecutivo en el que logra un récord en sus volúmenes operativos, evidenciando así una tendencia de expansión sostenida.

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De acuerdo con el reporte oficial difundido por CFI Financial Group, el monto total negociado desde inicios de 2025 prácticamente se ha triplicado, reflejando el crecimiento de sus actividades en diversos mercados donde opera, entre los que destaca Colombia como su primer destino en América Latina. Entre enero y septiembre de 2026, la firma totalizó operaciones por US$8,8 billones, lo cual duplica el resultado del mismo periodo de 2025 y supera en más de un tercio el total reportado para todo el año anterior, que fue de US$6,4 billones. Esta dinámica favorable también se manifiesta en el volumen de transacciones ejecutadas: en el tercer trimestre se completaron 90 millones de operaciones, el doble que un año atrás; en lo que va del año, se superan las 250 millones de transacciones.

Adicionalmente, CFI Financial Group resalta un alza significativa en la actividad de los clientes, ya que el número de depósitos efectuados por usuarios mostró un crecimiento del 60% respecto al tercer trimestre de 2025 y de un 43% para el acumulado de los primeros nueve meses de 2026. Para la compañía, estos indicadores ratifican la creciente participación de sus clientes y el aumento en el uso de sus plataformas, aspectos centrales para su estrategia de negocio.

El director ejecutivo, Ziad Melhem, señaló que alcanzar en sólo nueve meses el volumen total de operaciones de todo 2025 constituye un hito relevante para la empresa. De acuerdo con sus declaraciones, la organización continuará apostando por la inversión en tecnología, la ampliación de su portafolio de productos y el fortalecimiento de su presencia en mercados estratégicos, como el colombiano.

En este contexto, CFI Financial Group reafirma su interés en consolidar la operación en Colombia, país donde opera bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia y cuenta con una sede en Bogotá desde mayo de 2026. Simon Knudson, quien lidera la filial local, explicó que la intención es fortalecer el equipo en el país y promover la educación financiera entre inversionistas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha sido el crecimiento de CFI Financial Group en Colombia durante 2026?

Según la información divulgada por CFI Financial Group, Colombia ha sido clave para su estrategia en América Latina. El país fue elegido como su primer mercado en la región, lo que se evidenció con la apertura de una sede en Bogotá y la designación de Simon Knudson como líder del mercado local. A lo largo de 2026, la compañía vio una creciente demanda por acceso a mercados internacionales, al tiempo que fortaleció su equipo y lanzó iniciativas de educación financiera dirigidas a los inversionistas colombianos.

¿Qué significa el récord de volumen de operaciones para CFI Financial Group en 2026?

El récord de volumen de operaciones, de acuerdo con el informe de la compañía, implica un crecimiento acelerado y sostenido de su negocio. Superar en nueve meses el total anual de 2025 resalta la expansión de sus actividades y el compromiso de sus clientes con las plataformas de CFI. Esta tendencia positiva refuerza los planes de la empresa para invertir en tecnología, ampliar su oferta de productos y fortalecer su posición en mercados estratégicos como Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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