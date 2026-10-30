Por: VALORA ANALITIK

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La Junta Directiva del Banco de Bogotá designó a María Fernanda Suárez Londoño como nueva presidenta de la entidad, tras aceptar la renuncia de Juan Carlos Echeverry Garzón.

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La decisión se tomó en una sesión celebrada este 30 de octubre, en la que la Junta Directiva aceptó la salida de Echeverry, efectiva a partir de la fecha.

Suárez asumirá el liderazgo del banco con el propósito de dar continuidad a las prioridades estratégicas de la entidad, consolidar su posición en el mercado, impulsar un crecimiento rentable y sostenible y fortalecer la propuesta de valor para sus clientes.

La nueva presidenta del Banco de Bogotá se desempeñó durante los últimos tres años como presidenta del Banco Popular. Cuenta con más de 30 años de experiencia en los sectores público y privado, con trayectoria en compañías del sector financiero, energético y de consultoría.

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Entre los cargos que ha ocupado se encuentran la Presidencia de Accenture Colombia, el Ministerio de Minas y Energía y la Vicepresidencia Ejecutiva de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol.

También ha trabajado en el Ministerio de Hacienda, el Fondo de Pensiones Porvenir, Citibank y Bank of America. Actualmente, hace parte de las Juntas Directivas de Corficolombiana, Promigas y Aval Valor Compartido.

María Fernanda Suárez es administradora de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, en Washington D. C., Estados Unidos.

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