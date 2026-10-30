El Invima lanzó una alerta sanitaria por la venta fraudulenta de tres productos de la marca Oreo en Colombia. La entidad advirtió que estas referencias no son reconocidas por Mondelez Colombia SAS, empresa encargada de importar los productos originales, por lo que pidió a los consumidores evitar su compra.

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Las presentaciones identificadas corresponden a ‘Oreo-Trozos de galleta medianos’, ‘Oreo-Trozos de galleta pequeños’ y ‘Oreo-Pequeña’. Según el organismo de vigilancia, estas referencias presentan diferencias frente a los productos legítimos, por lo que no cuentan con el reconocimiento de la compañía importadora.

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Entre las irregularidades detectadas están los cambios en los materiales, colores y diseños de los empaques. También se encontraron inconsistencias en la información del etiquetado, la declaración de ingredientes, los sellos octagonales de advertencia y los datos nutricionales. A esto se suman diferencias en los sistemas utilizados para codificar los lotes.

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Por estas razones, el Invima señaló que los tres productos no deben comercializarse en el país, pues incumplen las disposiciones sanitarias vigentes para alimentos y bebidas. La alerta busca evitar que estas referencias sigan llegando a los consumidores a través de establecimientos comerciales u otros canales de distribución.

La entidad pidió a las secretarías de salud territoriales y a las demás autoridades competentes adelantar operativos para identificar los productos y los lugares donde se estén vendiendo. También invitó a los ciudadanos a abstenerse de comprarlos y reportar cualquier establecimiento en el que encuentren estas presentaciones.

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Quienes tengan información sobre su distribución o comercialización pueden comunicarse con el Invima en Bogotá, al teléfono (601) 2425000, extensión 4500, o escribir al correo alertas_alimentos@invima.gov.co. La recomendación es verificar los empaques y tener en cuenta los nombres de las referencias incluidas en la alerta antes de adquirir productos Oreo.

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