Quienes estén buscando productos para combatir la caída del cabello deben prestar atención a una nueva alerta sanitaria. El Invima advirtió sobre la comercialización en Colombia de unas cápsulas blandas llamadas PUMPKIN SEED OIL-HAIR BOND SOFTGELS, que se ofrecen como suplemento dietario sin contar con registro sanitario.

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La alerta corresponde al número 358-2026 y fue emitida por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima. La entidad detectó la circulación del producto durante sus labores de inspección y vigilancia y estableció que no ha pasado por las evaluaciones técnicas exigidas por las normas colombianas.

La falta de registro significa que no existen respaldos oficiales sobre los ingredientes utilizados en las cápsulas, la calidad de las materias primas o las condiciones de fabricación. Por esta razón, el Invima clasificó el producto como fraudulento y pidió a los consumidores abstenerse de comprarlo o utilizarlo.

Otro de los aspectos que llamó la atención de la autoridad sanitaria es la manera como se promocionan las cápsulas. El producto tiene su etiquetado en inglés y presenta afirmaciones sobre supuestos efectos para equilibrar la DHT, una sustancia relacionada con la caída del cabello, además de prometer detener este problema y estimular el crecimiento capilar.

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Al respecto, el Invima considera que esas afirmaciones corresponden a efectos terapéuticos o farmacológicos que no están autorizados para un suplemento dietario. La entidad también encontró que el producto era promocionado mediante redes sociales y canales digitales, donde se podían presentar expectativas sobre sus resultados, composición y procedencia.

Finalmente, la principal recomendación del Invima es no comprar ni consumir PUMPKIN SEED OIL-HAIR BOND SOFTGELS. Las personas que ya utilizan las cápsulas deben suspender su consumo y, si presentan síntomas o reacciones desfavorables, reportar el caso mediante Vigiflow o al correo institucional del Invima.

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