El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusó a Gustavo Petro de estar relacionado con una supuesta estructura de narcotráfico y lavado de activos, en medio de las reacciones por la captura de Luisa González, excandidata presidencial ecuatoriana y figura del movimiento Revolución Ciudadana.

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En una entrevista con Semana, el mandatario ecuatoriano aseguró que las autoridades de su país están desarticulando una red criminal en la que, según afirmó, estaría involucrado el expresidente colombiano. Noboa relacionó esa supuesta conexión con los comentarios que Petro hizo sobre la situación política de Ecuador.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, declaró el jefe de Estado al medio colombiano. En las declaraciones citadas no expuso detalles de las pruebas que sustentarían esa acusación.

La controversia se produjo después de que las autoridades ecuatorianas capturaran a González durante la madrugada del jueves 22 de octubre. La excandidata pertenece a Revolución Ciudadana, movimiento cercano al expresidente Rafael Correa, quien reaccionó a la detención en su cuenta de X.

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Petro también se pronunció sobre el caso y cuestionó al Gobierno ecuatoriano. “En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia”, escribió el exmandatario colombiano en respuesta a una publicación de Correa.

¿Por qué investigan a Luisa González?

De acuerdo con Noboa, la Fiscalía ecuatoriana investiga presuntas irregularidades en la financiación política y los gastos de publicidad de la campaña presidencial de 2023, en particular por inconsistencias en los aportes y el origen de los recursos.

En esas elecciones, González perdió la segunda vuelta frente a Noboa, con el 48 % de los votos. En enero, las autoridades allanaron su vivienda y la excandidata negó haber recibido dinero de Venezuela.

Antecedentes de la tensión entre Noboa y Petro

Las declaraciones se suman a los señalamientos que Noboa hizo en abril contra Petro, cuando lo relacionó indirectamente con personas que, según él, tendrían nexos con organizaciones criminales ecuatorianas.

En aquella ocasión, el presidente ecuatoriano también cuestionó la política de paz total del Gobierno colombiano. Las diferencias entre ambos países escalaron con notas de protesta, llamados a consultas de sus embajadores y represalias comerciales, que incluyeron aranceles de hasta el 100 %.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.