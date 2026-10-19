Por: El Espectador

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Esta receta colombiana destaca por su adobo versátil y fácil de preparar, ideal para dar sabor a carnes como res, pollo o cerdo. De acuerdo con la información incluida en Elespectador.com, el adobo puede conservarse en la nevera hasta cinco días, lo que permite su uso en diferentes platos y preparaciones de la semana. La preparación toma solamente cinco minutos y la cocción requiere el mismo tiempo, siendo suficiente para cuatro porciones.

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Entre los ingredientes destacan productos frescos y típicos de la gastronomía colombiana: pimentón rojo, cebolla blanca, cebolla larga, cilantro, ajo, jugo de limón, aceite de oliva, comino, sal y pimienta. Todos estos ingredientes se lavan, pelan y cortan, según explica la receta. El proceso de preparación, detallado por Elespectador.com, inicia por lavar y alistar los vegetales, retirar las semillas del pimentón y cortar todos los elementos en trozos medianos para facilitar su licuado. Luego, se incorporan los demás ingredientes en la licuadora hasta lograr una mezcla homogénea. Si la mezcla resultase espesa, puede agregarse un poco de agua o más aceite de oliva para ajustar la textura. Una vez listo, se recomienda untar la carne a preparar con este adobo, cubrirla y dejarla reposar en la nevera antes de cocinar, asegurando que los sabores se impregnen completamente.

En un contexto histórico relacionado, de acuerdo con Elespectador.com, el texto menciona el origen de un ingrediente clave de la cocina latinoamericana: el tomate. Se indica que el tomate tuvo su origen en América del Sur, específicamente en la región andina que comprende partes de Perú, Ecuador y Bolivia. Desde allí fue introducido en América Central y México a través de migraciones prehistóricas de comunidades indígenas, expandiendo su uso tanto en la alimentación como en aplicaciones terapéuticas. Por otro lado, la difusión de este fruto hacia Europa ocurrió en 1550, cuando italianos comenzaron su cultivo. Posteriormente, el tomate se cultivó en Inglaterra, España y Europa central, y adquirió en Francia el nombre de “pomme d’amour”, cuyo antiguo término inglés y americano deriva en “love apple”.

Comprender el origen de estos ingredientes y métodos permite enriquecer el conocimiento gastronómico y valorar más los sabores presentes en cada preparación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el adobo colombiano para carnes de res, pollo o cerdo?

Para preparar el adobo colombiano descrito por Elespectador.com, se deben lavar bien pimentón, cebolla larga y cilantro, pelar ajo y cebolla blanca y cortar todos los ingredientes en trozos. Después, se ponen en la licuadora junto con jugo de limón, aceite de oliva, comino, sal y pimienta. Se licúan hasta obtener una mezcla homogénea y, si queda muy espesa, se ajusta la textura con agua o más aceite. El adobo se aplica sobre la carne que se desee marinar y se deja reposar en la nevera antes de cocinar.

¿Cuál es el origen del tomate y cómo llegó a la cocina europea?

Según Elespectador.com, el tomate es originario del área andina de América del Sur, en regiones de Perú, Ecuador y Bolivia. Migraciones indígenas lo llevaron a América Central y México, y fue introducido a Europa hacia 1550 por los italianos. Después, su cultivo se expandió a otros países europeos, adquiriendo diferentes nombres y siendo adoptado finalmente en la cocina del continente.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.