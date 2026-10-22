Por: Portal Bogotá

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Bogotá, por medio del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, ha centrado sus esfuerzos en identificar y abordar las principales causas que llevan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a vivir en situación de calle. Esta labor, impulsada por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), se apoya en datos del Sistema de Información Misional (SIMI), el cual mostró que existen 6.274 registros asociados a factores relacionados con la habitabilidad en calle. De acuerdo con las cifras de IDIPRON, cinco circunstancias concentran la mayoría de estos casos, sumando 4.430 registros, es decir, un 70,6 % del total analizado.

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Entre los factores más relevantes que identifica la entidad está el consumo de sustancias psicoactivas, con 1.652 registros, lo cual representa el 26,3 %. IDIPRON resalta la necesidad de prevenir este consumo a través de orientación oportuna y acompañamiento institucional, lo que podría reducir los riesgos y favorecer el desarrollo personal de los jóvenes. Otro factor importante es la influencia de amigos o del entorno, que aparece en 1.028 registros (16,4 %); aquí, el contexto social y los grupos cercanos pueden influir en decisiones que lleven a la calle, subrayando la importancia de entornos protectores y alternativas de participación.

En tercer lugar está la ausencia de lazos afectivos, con 933 registros (14,9 %). IDIPRON considera que la presencia de redes familiares y comunitarias seguras es clave para prevenir la vulnerabilidad de los jóvenes y aportar a su bienestar. Además, la falta de oportunidades laborales suma 439 registros (7 %), lo que refleja las dificultades para alcanzar autonomía e inclusión cuando no se cuenta con posibilidades de empleo, formación y educación. Finalmente, las relaciones familiares conflictivas, presentes en 378 registros (6 %), muestran cómo los conflictos constantes y la violencia en el hogar pueden llevar a que algunos opten por salir de su entorno, buscando alternativas en la calle.

Desde su experiencia, IDIPRON busca prevenir la habitabilidad en calle actuando de forma integral, no solo atendiendo factores individuales, sino también identificando necesidades específicas mediante equipos territoriales que monitorean diferentes contextos. El modelo pedagógico y de atención de la entidad se basa en fortalecer capacidades, abrir espacios de escucha y apoyo, y construir proyectos de vida junto a las familias y comunidades. Como lo expresa Javier Palacios Torres, director general de IDIPRON, la meta es que ningún niño o joven vea la calle como su única alternativa, por lo que el trabajo conjunto y preventivo resulta fundamental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales factores que llevan a jóvenes en Bogotá a vivir en situación de calle?

De acuerdo con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), los principales factores identificados son el consumo de sustancias psicoactivas, la influencia de amigos o del entorno, la ausencia de lazos afectivos, la falta de oportunidades laborales y las relaciones familiares conflictivas. Estos factores concentran el 70,6 % de los casos analizados y muestran cómo aspectos sociales, familiares y económicos se entrelazan en el camino hacia la habitabilidad en calle.

¿Qué acciones aplica IDIPRON para prevenir la habitabilidad en calle en Bogotá?

IDIPRON promueve una atención integral que incluye acompañamiento institucional, orientación personalizada y fortalecimiento de capacidades, así como un modelo pedagógico centrado en el aprendizaje y la transformación personal. Además, realiza seguimiento territorial para identificar contextos de riesgo, y trabaja de la mano con familias, comunidades y otras instituciones para ofrecer oportunidades que permitan construir proyectos de vida lejos de la calle.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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