Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El puente de la avenida Bosa con autopista Sur, una de las obras claves para mejorar la movilidad en el sur de Bogotá, avanza de forma significativa tras alcanzar un nuevo hito constructivo. De acuerdo con información confirmada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), ya concluyó la fundición del tablero del costado oriental, una parte fundamental dentro de todo el proyecto vial que busca conectar diversos sectores de Bosa con Ciudad Bolívar.

Sigue a PULZO en Discover

Según el balance presentado por el IDU con corte al 20 de octubre de 2026, los trabajadores completaron la instalación de 84 metros lineales de barreras de concreto tipo New Jersey, elementos esenciales para garantizar la separación y protección de los carriles, aportando así a la seguridad del tráfico. Por el momento, los esfuerzos se orientan a la preparación del acero y la formaleta, pasos previos para la continuación del puente peatonal, lo que demuestra que la obra avanza tanto en su componente vehicular como peatonal.

Durante un recorrido registrado por el IDU, una de las trabajadoras del proyecto enfatizó: "Ya fundimos todo el tablero del puente del costado oriental", reflejando el progreso que presenta esta intervención. Esta obra se enmarca dentro de un proyecto de infraestructura que busca transformar la conexión entre Bogotá y Soacha, rutas en las que confluyen diariamente vehículos particulares, transporte público y tráfico intermunicipal a través de la autopista Sur.

El cambio más relevante será la eliminación del paso semafórico en la autopista Sur con calle 63 sur, zona de Bosa Estación. Esto será posible gracias a la construcción de dos puentes vehiculares principales, cada uno con tres carriles por sentido, que enlazarán la autopista Sur con la avenida Bosa y prolongarán la avenida Las Torres, de acuerdo con el IDU. El proyecto incluye además cuatro conexiones vehiculares denominadas “orejas”, con longitudes que oscilan entre 80 y 113 metros, permitiendo movimientos entre Bosa, Ciudad Bolívar y la autopista Sur sin depender de los actuales semáforos.

El plan integra un acceso exclusivo a la Terminal de Transporte del Sur, facilitando la llegada de vehículos desde la autopista, así como 270 metros de nueva vía, 1,3 kilómetros de ciclorruta, más de 30.000 metros cuadrados de espacio público y casi 22.000 metros cuadrados de zonas verdes. Según el IDU, esta infraestructura favorecerá a más de 1,6 millones de habitantes y mejorará la conexión de barrios como María Cano, La Estancia, La Valvanera, La Despensa, José Antonio Galán y La Estación. Hasta el momento, no se ha divulgado el porcentaje total de ejecución ni la fecha exacta de entrega de la obra.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué beneficios traerá el nuevo puente de la avenida Bosa con autopista Sur para los habitantes de Bogotá?

De acuerdo con el IDU, el puente facilitará la movilidad y reducirá el tránsito lento en el sur, eliminando cruces semaforizados y mejorando la conexión entre barrios como Bosa y Ciudad Bolívar. También ofrecerá mejor acceso a la Terminal del Sur, más espacio público, nuevas ciclorrutas y zonas verdes, beneficiando a más de 1,6 millones de ciudadanos.

¿Qué es una barrera de concreto tipo New Jersey y para qué se usa en proyectos viales?

Las barreras de concreto tipo New Jersey, mencionadas por el IDU, son estructuras diseñadas para separar carriles y proteger el tránsito en vías y puentes. Su objetivo es aumentar la seguridad vial, previniendo que los vehículos crucen involuntariamente de un carril a otro, especialmente en zonas de obra o corredores con alto flujo vehicular.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z