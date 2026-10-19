Por: EL PILON SA

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El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, tomó la decisión de integrar a dos nuevos asesores de despacho a su equipo de gobierno, tras el surgimiento de una controversia alrededor de la venta de 33 bienes municipales. Esta situación, que generó inquietudes en la opinión pública, fue expuesta por el exconcejal Jhon Díaz Carpio, quien denunció presuntas irregularidades en el proceso de remate de estos artículos oficiales. Según las denuncias, existían dudas sobre la manera en que se adelantó la venta y el avalúo presentado.

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De acuerdo con las denuncias reveladas por Díaz Carpio, este escenario provocó la salida de Edwin Girón de su cargo de asesor, así como la solicitud de renuncia a Carmen Alicia Ortega Zambrano, quien era la jefa de almacén. Ortega Zambrano fue señalada directamente de haber participado activamente como gestora y de presentar el informe de avalúo dentro del proceso para dar de baja estos bienes municipales.

Frente a este contexto, el mandatario de Valledupar decidió fortalecer su equipo administrativo mediante el nombramiento de los abogados Milthon Arias Manjarres y Jesús Namén Chavarro. De acuerdo con la información oficial, Arias Manjarres es especialista en Derecho del Trabajo y cuenta con una maestría en Dirección en la Gestión Pública. Su trayectoria profesional ha estado principalmente ligada al sector público, con énfasis en temas jurídicos, control fiscal y administración pública. Por su parte, Jesús Namén Chavarro también se destaca por su formación y experiencia. Es magíster y especialista en Derecho Público, además de tener estudios de posgrado en Ciencia y Sociología Políticas, así como en Derecho del Medio Ambiente.

En lo que respecta a su experiencia directiva, Namén Chavarro ha ocupado cargos como director regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Cesar, secretario general del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), del Instituto Nacional de Salud y de la Gobernación de Boyacá. Así mismo, se ha desempeñado como asesor jurídico del Senado de la República y como delegado ante el Consejo Nacional Electoral.

Ante la coyuntura, la administración municipal reafirma su intención de recomponer la confianza ciudadana a través de estos relevos, con funcionarios con trayectoria y conocimientos en el sector público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el alcalde de Valledupar realizó cambios en su equipo de gobierno?

El alcalde Ernesto Orozco decidió hacer cambios en su equipo de asesores tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la venta y avalúo de 33 bienes municipales, situación que provocó la salida de dos funcionarios y la integración de abogados con amplia experiencia para fortalecer la administración.

¿Quiénes son los nuevos asesores nombrados por el alcalde de Valledupar y cuál es su experiencia?

Los nuevos asesores de despacho son los abogados Milthon Arias Manjarres, especialista en Derecho del Trabajo y magíster en Gestión Pública, con experiencia en temas jurídicos y control fiscal, y Jesús Namén Chavarro, magíster y especialista en Derecho Público, con amplios antecedentes en cargos directivos como SENA Cesar, INVIMA, Instituto Nacional de Salud, y en el Senado de la República.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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