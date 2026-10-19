Por: EL PILON SA

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Valledupar ha dado un paso relevante en materia de seguridad al sumarse a la estrategia de los Bloques de Seguridad Urbana y Defensa (BOSUD), diseñada para optimizar la coordinación entre diferentes autoridades y atacar de manera más contundente los delitos de alto impacto. Esta iniciativa fue oficializada en una mesa de trabajo en la que participaron Claudia Carrasquilla Minami, viceministra de Defensa para las Políticas de Defensa y Seguridad; el mayor general Ricardo Augusto Alarcón Campos, jefe nacional del Servicio de Policía; y el alcalde local Ernesto Orozco Durán, según información entregada en el proceso de instalación de la estrategia.

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El esquema de los BOSUD tiene como objetivo principal articular las capacidades tanto de la Fuerza Pública como de las dependencias del ámbito local, enfocándose en la lucha contra organizaciones criminales que operan en las ciudades. En el caso de Valledupar, esta articulación incluye la intervención de la Policía Metropolitana, bajo el liderazgo del coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, y la participación de la Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar, en cabeza de Ronald Calderón.

De acuerdo con lo expuesto en la mesa de trabajo, la prioridad de esta estrategia es reforzar las respuestas institucionales frente a delitos como el homicidio y la extorsión. Esto implica un trabajo conjunto para enfrentar las bandas y estructuras que aprovechan los entornos urbanos para su accionar delictivo, una problemática que ha generado inquietud en la capital del Cesar, donde los homicidios por sicariato y los enfrentamientos entre grupos delincuenciales configuran los principales retos en seguridad.

Con la implementación de los BOSUD, las autoridades buscan mejorar su capacidad para investigar y contener a las redes criminales, además de fortalecer la presencia institucional, especialmente en aquellos sectores que se consideran estratégicos o de mayor vulnerabilidad. Este esfuerzo conjunto pretende no solo reducir índices de delitos violentos, sino también recuperar la confianza ciudadana y garantizar condiciones de seguridad para quienes residen en Valledupar. Toda la información aquí presentada corresponde a declaraciones y datos ofrecidos por participantes y autoridades en el proceso de adopción de la estrategia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la función de los Bloques de Seguridad Urbana y Defensa (BOSUD) en Valledupar?

La función de los BOSUD en Valledupar consiste en coordinar los esfuerzos de la Fuerza Pública y de autoridades locales para combatir delitos de alto impacto, como extorsión y homicidio. Según lo presentado en la mesa de trabajo, esto incluye articular labores de inteligencia y operativas entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía, con el fin de fortalecer las investigaciones y responder de manera más rápida y efectiva a las amenazas criminales en entornos urbanos.

¿Qué delitos buscan reducir las autoridades con la estrategia BOSUD en Valledupar?

De acuerdo con información proporcionada durante la instalación de la estrategia, los delitos que se busca reducir prioritariamente son la extorsión y el homicidio, especialmente aquellos derivados de ataques sicariales y disputas entre estructuras delincuenciales. El objetivo central es impactar estos flagelos para restaurar la seguridad y tranquilidad de la población que habita en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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