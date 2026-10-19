Las obras de mantenimiento vial entre Soacha y Sibaté avanzan en medio de las dificultades de movilidad que se presentan en este corredor de Cundinamarca. La concesión Vía Sumapaz entregó un nuevo balance de los trabajos y confirmó cuándo espera terminar las intervenciones en la Autopista Sur.

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De acuerdo con la información publicada por la concesión este 19 de octubre de 2026, las labores registran un avance superior al 70 % y tienen prevista su finalización en diciembre de este año. Los trabajos comenzaron en mayo y hacen parte del mantenimiento mayor del pavimento en la Unidad Funcional 8 del corredor Bogotá-Girardot.

Las intervenciones buscan conservar la infraestructura vial y mantener condiciones adecuadas de circulación y seguridad para los conductores que transitan por este tramo. Sin embargo, la ejecución de estas actividades coincide con otros proyectos de infraestructura en Soacha, entre ellos las fases 2 y 3 de Transmilenio, lo que plantea retos adicionales para la movilidad.

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¿En qué sectores de Soacha y Sibaté continúan las obras?

Según Vía Sumapaz, las próximas intervenciones se concentrarán en los sectores de El Tropezón, León XIII y Parques Industriales, principalmente durante las jornadas nocturnas.

La concesión explicó que los trabajos que requieren restricciones de carril se programan de lunes a jueves, entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Dependiendo de las necesidades técnicas, también podrían ejecutarse actividades los viernes en la noche, en sentido Girardot-Bogotá, con previo aviso a los usuarios.

Los viernes, además, se contemplan intervenciones entre las 6:00 de la mañana y el mediodía en el tramo comprendido entre El Vínculo y El Muña.

La programación establece que, al finalizar cada jornada, se busca mantener al menos dos carriles habilitados, siempre que las condiciones técnicas y de seguridad lo permitan.

¿Qué deben tener en cuenta los conductores?

Uno de los puntos que destacó la concesión es que no se programan trabajos de mantenimiento mayor que requieran restricciones de carril durante los planes éxodo y retorno, con el propósito de facilitar los desplazamientos en temporadas de alta demanda vehicular.

Además, Vía Sumapaz recomendó a los usuarios consultar el estado de la vía antes de viajar y contemplar tiempos adicionales en sus recorridos, debido al alto flujo vehicular y a la ejecución simultánea de distintos proyectos.

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Por ahora, la fecha prevista para terminar el mantenimiento entre Soacha y Sibaté es diciembre de 2026. El cumplimiento de ese plazo dependerá del desarrollo de las actividades programadas y de las condiciones técnicas y operativas del corredor.

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