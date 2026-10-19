Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

La educación superior del suroccidente colombiano busca consolidar su protagonismo al destacar las iniciativas académicas más innovadoras de la región. En este contexto, la Corporación para la Integración de la Educación Superior del Suroccidente (Cidesco), gremio que desde hace más de 50 años agrupa a 23 instituciones universitarias, mantiene abierta la convocatoria para los Premios Cidesco 2026, posicionándose como una de las plataformas más importantes de visibilización en el territorio.

Sigue a PULZO en Discover

Desde su creación en 2017, los Premios Cidesco se han consolidado como la principal vitrina regional dedicada a resaltar proyectos que transforman la educación superior y generan impacto en las comunidades del Pacífico colombiano. Según explicó Camilo Lezcano Yépez, director ejecutivo de Cidesco, el foco principal es articular los esfuerzos entre instituciones para evidenciar cómo las comunidades universitarias logran tanto cambiar entornos sociales como renovar metodologías de enseñanza. A diferencia de años anteriores, donde cada universidad premiaba iniciativas de manera aislada, este galardón se erige como un esfuerzo colectivo que busca trascender los límites tradicionales de cada campus y exponer el talento regional en un escenario conjunto.

La edición de 2026 introduce una estructura de 12 categorías temáticas que abarcan áreas cruciales como la investigación científica, el fortalecimiento del bilingüismo y la innovación en el sector empresarial. Además, este año se incluyen dos distinciones especiales: 'Liderazgo estudiantil', para quienes impulsan cambios positivos dentro y fuera del aula, y 'Egresados que inspiran', en reconocimiento a aquellos graduados cuyas acciones contribuyen activamente a la solución de problemáticas locales.

Uno de los principales retos, según las directivas de Cidesco, ha sido superar la reticencia de algunos miembros de la comunidad académica a la hora de postular sus proyectos. Camilo Lezcano Yépez resaltó que líderes económicos han coincidido en que el Pacífico colombiano crea propuestas de gran impacto que muchas veces carecen de la plataforma adecuada para ser conocidas más allá de la región. Los Premios Cidesco, en ese sentido, se presentan como el canal idóneo para proyectar ese talento y esas ideas al ámbito nacional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre, permitiendo que docentes, directivos, administrativos, estudiantes y egresados con iniciativas transformadoras puedan postularse a través del portal web oficial cidesco.org.co . Allí, la comunidad académica regional encontrará la información necesaria para participar y sumar sus aportes al desarrollo del suroccidente colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las categorías de los Premios Cidesco 2026 y quiénes pueden participar?

Los Premios Cidesco 2026 cuentan con 12 categorías orientadas a temas como investigación científica, bilingüismo, innovación empresarial y otras áreas relevantes de la educación superior. Además, ofrecen distinciones para liderazgo estudiantil y egresados destacados. Todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidas las personas administrativas, docentes, directivos, estudiantes y egresados de las 23 instituciones miembros de Cidesco en el suroccidente pueden participar registrando sus iniciativas en la página oficial.

¿Cuál es el objetivo central de los Premios Cidesco 2026 y cómo impactan la región?

El propósito fundamental, de acuerdo con Camilo Lezcano Yépez, director de Cidesco, es demostrar el impacto de las acciones académicas en la transformación social y educativa del Pacífico colombiano. La convocatoria busca superar barreras de visibilidad para los proyectos innovadores, conectando el esfuerzo colectivo de las universidades y ampliando el reconocimiento de las soluciones generadas en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.