Un helicóptero UH-60 Black Hawk del Ejército Nacional sufrió un accidente en el municipio de Inzá, Cauca, en un hecho que es atendido por organismos de emergencia y autoridades militares.

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De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, en la aeronave se movilizaban al menos 15 personas. De manera preliminar, se habla de por lo menos siete heridos, aunque estas cifras todavía podrían cambiar mientras avanzan las labores de atención y verificación en la zona.

Por ahora, no se conocen detalles confirmados sobre las circunstancias que provocaron el accidente del helicóptero ni se ha establecido oficialmente si hubo otros afectados.

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