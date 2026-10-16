Por: Portal Bogotá

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La educación superior en Colombia sigue siendo una prioridad, y así lo demuestra la más reciente convocatoria realizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), que citó para este domingo 18 de octubre de 2026 a más de 180 mil estudiantes universitarios, así como de programas técnicos y tecnológicos. Según datos oficiales del Icfes, el país habilitará 360 sedes de aplicación en más de 110 municipios, permitiendo que miles de jóvenes se presenten a los exámenes Saber Pro y Saber TyT en la modalidad tradicional de lápiz y papel.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Icfes, un grupo adicional de 1.113 estudiantes, ubicados en más de 40 países, presentará la prueba en modalidad electrónica, dentro de la convocatoria denominada Saber Pro o Saber TyT exterior. Sobre esto, Elizabeth Blandón Bermúdez, directora general del Icfes, afirmó: "Más allá de constituir un requisito de grado, estas pruebas son un instrumento estandarizado que mide la calidad de la educación superior y brinda a quienes las presentan información valiosa sobre las competencias clave para su proyección laboral". Además, la funcionaria enfatizó la relevancia de estos exámenes para la toma de decisiones sustentadas en evidencia, el desarrollo de análisis técnicos y la mejora de la educación a partir de las características y condiciones de cada población.

Específicamente, durante esta jornada de evaluación, aproximadamente 122 mil personas acudirán al examen Saber Pro, dirigido a estudiantes de los últimos semestres de carreras profesionales. Por otro lado, cerca de 58 mil presentarán la prueba Saber TyT, orientada a quienes cursan programas técnicos o tecnológicos. El Icfes ha detallado que, entre los citados, se encuentran 1.300 personas con algún tipo de discapacidad, quienes recibirán el debido apoyo, así como 650 extranjeros.

Entre las competencias evaluadas se encuentran razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. El examen se realizará en una sola sesión con duración de hasta 4 horas y 40 minutos. La presentación de documentos de identidad válidos es requisito indispensable y los estudiantes deben seguir las instrucciones al pie de la letra, incluidos los detalles sobre materiales permitidos y la prohibición de dispositivos electrónicos, que serán asegurados durante el desarrollo de la prueba. Finalmente, los resultados individuales podrán consultarse a partir del 19 de febrero de 2027 en el portal oficial del Icfes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué competencias evalúa la prueba Saber Pro y Saber TyT del Icfes?

De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, tanto la prueba Saber Pro como la Saber TyT evalúan competencias genéricas como razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés, aspectos fundamentales que apoyan la formación integral y la proyección laboral de los estudiantes.

¿Cuándo y cómo se pueden consultar los resultados individuales del examen Saber Pro o Saber TyT?

Según la información del Icfes, los resultados individuales de estas pruebas estarán disponibles para descarga a partir del viernes 19 de febrero de 2027, y los estudiantes podrán acceder a ellos directamente en el sitio oficial www.icfes.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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