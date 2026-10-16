Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella oficializó recientemente un conjunto de lineamientos para fortalecer la política de austeridad en el ámbito de la contratación pública, con la intención de limitar los gastos estatales. De acuerdo con el documento revelado por la administración de De la Espriella, estos lineamientos aplicarán a ministerios, departamentos administrativos y entidades adscritas, y tendrán como principio fundamental que toda vinculación laboral en el sector público debe responder a una necesidad “cierta, verificable y compatible” tanto con el presupuesto disponible como con los objetivos de reducción de gasto. Los nuevos parámetros buscan no solo reducir el gasto, sino también incrementar la eficiencia en la administración pública, señala el mismo texto.

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Uno de los principales cambios recae en los llamados cargos de libre nombramiento y remoción. Según lo dispuesto, la ocupación de estos empleos no podrá superar el 60 %, excluyendo cargos altos como ministro, director o subdirector de departamento administrativo, y viceministro. Cada entidad deberá justificar la necesidad funcional de cada cargo, demostrar la inexistencia de duplicidades, evaluar el impacto presupuestal y garantizar que la contratación esté alineada con las prioridades gubernamentales. Así, se rompe con el esquema previo de provisión automática de estos puestos, obligando a una revisión más estricta y justificada antes de realizar nuevas contrataciones.

En cuanto a la contratación por prestación de servicios —una figura frecuentemente cuestionada por la administración en campaña bajo el nombre de “empleos militantes”—, el gobierno fijó un tope: tomando como referencia los datos de 2025 y 2026, el incremento de este tipo de contratos no superará el 25 %. Además, las excepciones justificadas a estos límites solo se permitirán en circunstancias relacionadas con obligaciones legales, judiciales, servicios esenciales, seguridad, atención de emergencias, proyectos de financiación específica, compromisos internacionales u otras razones indispensables.

Todos estos procesos deberán ir acompañados de una evaluación previa en la que se considere la redistribución de tareas, la movilidad interna, el aprovechamiento de capacidades existentes, la simplificación de los procesos, la interoperabilidad y la automatización. Como parte del control, las entidades deberán reportar cada trimestre una consolidación detallada del cumplimiento de estos lineamientos, incluyendo datos sobre ocupación de cargos, contratos, excepciones y ahorros.

Según lo advierte el documento citado por El Espectador, estos lineamientos comenzarán a regir el primero de enero de 2027, coincidiendo con el inicio de la ejecución del Presupuesto General de la Nación para ese mismo año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos lineamientos de austeridad en la contratación pública según el Gobierno De la Espriella?

De acuerdo con la circular emitida por la Presidencia, los lineamientos establecidos para la nueva política de austeridad y racionalización del gasto público comenzarán a regir a partir del primero de enero de 2027.

¿Qué implica la contratación por prestación de servicios y cuáles son sus nuevos límites para 2025-2026?

La contratación por prestación de servicios, señalada como una modalidad polémica por el gobierno, permitirá un incremento de máximo 25 % en comparación con los datos de 2025 y 2026. Esto significa que las entidades deberán limitar el crecimiento de este esquema contractual y solo sobrepasarlo en casos debidamente justificados por ley, seguridad o compromisos internacionales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.