Una Tesla Cybertruck terminó protagonizando un accidente en las carreteras de Colombia y las imágenes del hecho no tardaron en llamar la atención en redes sociales. La camioneta eléctrica, reconocida por su diseño futurista y su apariencia robusta, chocó contra un poste de energía en Llanogrande, Rionegro, Antioquia, durante la mañana de este lunes 19 de octubre.

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El accidente ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana y, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, no dejó personas heridas. Sin embargo, las fotografías y los videos que circularon muestran la magnitud del incidente y el estado en el que quedó el vehículo.

En las imágenes se observa una Cybertruck de color negro, con daños en la parte delantera y las puertas abiertas. Además, el poste derribado quedó atravesado sobre el techo y la zona trasera de la camioneta, mientras varios fragmentos de material permanecían esparcidos alrededor del lugar.

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#ATENTOS. Un vehículo Tesla Cybertruck protagonizó un fuerte choque contra un poste de energía en una vía de Llanogrande, mpio/Rionegro, Antioquia. Según reportaron las autoridades y medios locales, ocurrió sobre las 7:30AM de este 19OCT y por fortuna no hubo personas lesionadas. https://t.co/9MxU85DDb8 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 19, 2026

La escena llamó la atención por las características del vehículo, uno de los modelos más reconocibles de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos fundada por Elon Musk. Su estructura angular y su apariencia metálica suelen despertar curiosidad, pero en esta ocasión la camioneta terminó bajo un poste de energía en una vía antioqueña.

Por ahora, no se conocen detalles suficientes para establecer las causas exactas del accidente ni las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo. Tampoco se ha informado oficialmente sobre el costo de los daños ocasionados a la camioneta o a la infraestructura afectada.

Redes sociales reaccionaron al accidente de la Cybertruck

Como suele ocurrir con este tipo de episodios, las imágenes provocaron comentarios y bromas entre los usuarios de las redes sociales. Algunos aprovecharon la situación para hacer chistes sobre los conductores de vehículos de lujo, mientras otros cuestionaron las características de seguridad de la camioneta y recordaron las discusiones que ha despertado su diseño en otros mercados.

Una de las bromas que circuló entre los comentarios apuntó a la posibilidad de conectar la camioneta directamente al poste para cargarla, en referencia a su condición de vehículo eléctrico.

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Más allá de las reacciones, el accidente dejó una imagen llamativa en Llanogrande y volvió a poner a la Cybertruck en el centro de la conversación. Por fortuna, el balance conocido hasta ahora es favorable en el aspecto más importante: no hubo personas lesionadas.

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