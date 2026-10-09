Tesla se consolidó como la marca líder de vehículos eléctricos en Colombia durante septiembre de 2026, con 2.435 matrículas, equivalentes al 41,3 % del mercado.

Sigue a PULZO en Discover

La cifra la ubicó ampliamente por encima de BYD, que registró 887 unidades, seguida de Chery con 625, MG con 466 y Geely con 263.

Según datos de Fenalco y Andi, basados en el RUNT, estas cinco marcas concentraron el 79,3 % de las matrículas eléctricas del mes.

Tesla también mantiene el liderazgo en el acumulado de enero a septiembre, con 16.542 vehículos registrados y una participación del 41,6 %.

Lee También

El modelo más destacado fue el Tesla Model Y, que alcanzó 2.220 matrículas en septiembre y representó el 37,7 % de todos los eléctricos nuevos vendidos en el país. Entre enero y septiembre acumuló 14.381 registros.

El liderazgo de Tesla se produjo en un mes récord para la movilidad eléctrica en Colombia.

En septiembre se matricularon 5.895 vehículos eléctricos, un crecimiento de 217,3 % frente al mismo mes de 2025. Entre enero y septiembre, el país acumuló 39.784 unidades, 221,7 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Los SUV eléctricos lideraron las ventas, con 31.210 matrículas acumuladas en los primeros nueve meses.

* Pulzo.com se escribe con Z