Un comportamiento detectado en el sistema de conducción automatizada de Tesla volvió a poner la atención sobre los límites que todavía tienen estas tecnologías. Una organización belga dedicada a la seguridad vial encontró que los vehículos podían superar los límites de velocidad mientras utilizaban el sistema FSD.

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El hallazgo se produjo durante una prueba realizada por el grupo defensor Johanna.be, que durante tres días recorrió cerca de 400 kilómetros en un Tesla para evaluar el funcionamiento de la tecnología y sus posibles riesgos para peatones y ciclistas.

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Según el reporte citado por Semana y Reuters, durante los recorridos el vehículo llegó a superar los límites establecidos en zonas donde la velocidad máxima era de aproximadamente 20 y 30 kilómetros por hora. El comportamiento también incluyó intentos de adelantar a ciclistas en lugares donde esta maniobra está prohibida en Bélgica.

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La situación genera especial atención porque el exceso de velocidad es una de las conductas que puede derivar en sanciones de tránsito. En Colombia, precisamente, los conductores pueden recibir multas cuando superan los límites establecidos para las vías, por lo que un comportamiento de este tipo podría convertirse en un problema para los propietarios si el sistema toma decisiones que exceden las restricciones.

El FSD, conocido como Full Self-Driving, es una herramienta de asistencia que permite al vehículo ejecutar diferentes maniobras, entre ellas cambios de carril, giros, gestión de intersecciones, reconocimiento de obstáculos y navegación hacia un destino. Sin embargo, se encuentra dentro del nivel 2 de automatización SAE, lo que significa que el conductor debe permanecer atento y supervisar permanentemente el funcionamiento del automóvil.

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El hallazgo representa un nuevo llamado de atención sobre la conducción automatizada, especialmente porque estos sistemas todavía requieren la intervención y vigilancia de una persona al volante. La prueba realizada en Bélgica puso el foco en un aspecto particularmente sensible de la movilidad: respetar los límites de velocidad y las condiciones establecidas para proteger a quienes circulan por las vías.

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