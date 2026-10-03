Tesla se ha consolidado como una de las marcas de carros eléctricos más vendidos en Colombia durante 2026, desde su llegada al mercado nacional. Sin embargo, el crecimiento de estos vehículos contrasta con las limitaciones que todavía enfrenta la infraestructura de carga en el país, especialmente para quienes necesitan utilizar los supercargadores de la marca.

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Una muestra de esa situación es el único punto de supercarga de Tesla disponible en Colombia, ubicado en el centro comercial Andino, en Bogotá. Allí, cargar la batería de uno de estos vehículos puede costar cerca de 100.000 pesos, si se tiene en cuenta tanto la energía consumida como el parqueadero. A esto se suman los tiempos de espera y las restricciones de acceso que pueden dificultar la experiencia de los propietarios.

Así lo evidenció un conductor de Tesla, quien compartió el registro de una sesión de carga en la que pagó un total de 93.324 pesos. De ese monto, 75.724 pesos correspondieron a la electricidad necesaria para llevar la batería del 17 % al 99 %, mientras que los otros 17.600 pesos fueron por el estacionamiento.

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El proceso tomó 54 minutos y dejó el vehículo con una autonomía de 454 kilómetros. No obstante, el tiempo total que necesitó el propietario fue considerablemente mayor, debido a la disponibilidad de los cargadores.

El conductor llegó al parqueadero del centro comercial a las 9:58 de la mañana, pero solo pudo conectar su vehículo a las 10:35, luego de esperar más de 35 minutos. Los cuatro supercargadores disponibles estaban ocupados cuando ingresó.

“El tiempo de espera, créeme que no es corto”, advirtió el propietario al explicar lo que puede ocurrir cuando varios usuarios necesitan cargar sus vehículos al mismo tiempo.

Cargar un Tesla en Colombia también depende del horario

A las dificultades relacionadas con la disponibilidad se suman las condiciones de acceso al punto de carga. Aunque los supercargadores de Tesla se promocionan como estaciones disponibles las 24 horas, su funcionamiento depende de los horarios del lugar en el que están instalados.

En el caso del centro comercial Andino, esto significa que no siempre es posible llegar a cualquier hora de la noche para conectar el vehículo. El conductor aseguró que intentó cargar su Tesla a las 11:55 p. m., pero encontró cerrado el acceso al parqueadero.

“Por más de que digan en todo lado que los supercargadores de Tesla son 24 horas, eso depende completamente del parqueadero de Andino”, explicó.

Otro aspecto que llamó la atención del propietario fue el proceso que realiza el vehículo antes de comenzar la carga. Cuando el conductor selecciona el supercargador como destino, el sistema puede iniciar automáticamente el acondicionamiento térmico de la batería.

“Cuando marquen como su destino los cargadores, automáticamente el carro va a empezar a sonar raro”, explicó. Según detalló, ese ruido se debe a que la batería está alcanzando la temperatura adecuada para recibir la carga rápida.

¿Cuánto ahorra un Tesla frente a un carro de gasolina en Colombia?

El costo de cargar un Tesla en el punto de Bogotá permite hacer una comparación con los gastos de un vehículo de combustión. Con un pago de 93.324 pesos, el propietario obtuvo una autonomía de 454 kilómetros, lo que equivale a un costo aproximado de 205 pesos por kilómetro, incluyendo el parqueadero.

En contraste, un vehículo de gasolina puede tener un gasto considerablemente mayor, dependiendo de su consumo de combustible y del precio vigente en las estaciones de servicio. Con la gasolina por encima de los 15.000 pesos por galón, recorrer una distancia similar puede representar un desembolso superior.

Sin embargo, la comparación depende de factores como el rendimiento de cada vehículo, las tarifas de electricidad y el lugar donde se realice la carga. También hay que tener en cuenta que el valor registrado por el conductor corresponde a una sesión específica en el supercargador del centro comercial Andino.

(Ver también: Cómo es el nuevo carro de Tesla: ya está en producción y no tiene volante ni pedales)

Así, aunque el costo por kilómetro puede representar una ventaja para los vehículos eléctricos, la experiencia de uso en Colombia todavía está condicionada por una infraestructura de carga limitada, la disponibilidad de los puntos y los horarios de acceso. Para los propietarios de Tesla, estos factores pueden ser tan relevantes como el precio de la electricidad al momento de planear sus recorridos.

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