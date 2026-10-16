Por: El Espectador

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Este domingo 18 de octubre, una cifra superior a 180 mil estudiantes de distintos niveles de formación universitaria y programas técnicos y tecnológicos fue convocada para presentar el examen Saber Pro o Saber TyT, según informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Este proceso representa un componente central en la medición de la calidad educativa en la educación superior colombiana. Elizabeth Blandón Bermúdez, directora del Icfes, explicó que mediante estas pruebas se puede realizar “análisis de carácter técnico, metodológico, operativo, logístico y tecnológico”, lo que permite orientar acciones para fortalecer la calidad educativa y responder mejor a las condiciones de cada población, incluyendo contextos y factores socioeconómicos.

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Dentro de los convocados, más de 122 mil estudiantes corresponden a los que finalizarán sus carreras profesionales y presentarán la prueba Saber Pro. Otros 58 mil estudiantes de programas técnicos y tecnológicos presentarán Saber TyT, mientras que 1.113 estudiantes que residen en más de 40 países harán el examen de manera virtual.

El Icfes ha entregado recomendaciones sobre el procedimiento para participar en estas pruebas. Para conocer el lugar y la hora asignados al examen, los estudiantes deben ingresar a la página oficial del Icfes e introducir sus datos, utilizando su tipo y número de documento de identificación o el número de registro. El examen se llevará a cabo en dos jornadas: la primera, a partir de las 7 de la mañana hasta el mediodía, y la segunda, desde la 1:30 de la tarde. En ambos casos, la duración máxima del examen es de 4 horas y 40 minutos.

El día de la prueba, es obligatorio llevar el documento de identidad válido; puede ser cédula de ciudadanía física o digital, tarjeta de identidad, pasaporte, certificado de documento en trámite o licencia de conducción nacional. Los documentos digitales solo se aceptan si son presentados desde el aplicativo designado por la Registraduría Nacional, no mediante fotos o impresiones. Extranjeros pueden presentar la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal junto con el documento de identidad nacional. Además, cada participante debe portar lápiz mina No. 2, borrador y tajalápiz, sin posibilidad de intercambiarlos.

Se permite el ingreso con teléfono celular, sempre que sea guardado en una bolsa de seguridad hasta finalizar la prueba, ya que el uso de dispositivos electrónicos acarrea la anulación del examen. El Icfes indicó que los certificados de asistencia estarán disponibles desde el 9 de noviembre de 2026 y los resultados individuales se podrán consultar a partir del 19 de febrero de 2027 en la página oficial de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué competencias evalúan las pruebas Saber Pro y Saber TyT?

Las pruebas Saber Pro y Saber TyT, organizadas por el Icfes, miden seis competencias genéricas: razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. Todos los inscritos deben demostrar dominio en estas áreas como requisito para culminar sus estudios universitarios o técnicos.

¿Cuándo y dónde consultar los resultados del examen Saber Pro o TyT?

El Icfes publicará los resultados individuales de las pruebas Saber Pro y Saber TyT a partir del 19 de febrero de 2027 en su sitio web oficial. Los certificados de asistencia podrán descargarse a partir del 9 de noviembre de 2026, también en la misma plataforma.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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