Por: El Espectador

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La reciente decisión del Gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella de retirar piezas relacionadas con la paz, la diversidad y la memoria de las salas "Hacer sociedad" y "Memoria y Nación" del Museo Nacional ha provocado una intensa polémica en el ámbito cultural y social. De acuerdo con información de El Espectador, la ministra de Cultura, Paola Holguín, justificó la medida argumentando que la vocación institucional del museo no debería convertirse en "instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental".

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En un comunicado difundido en su cuenta de X, Holguín reiteró el compromiso del Museo Nacional con la conservación, restauración, protección y socialización de la cultura nacional. La ministra enfatizó que el museo no debe ser un espacio para la apología al delito ni revictimización. Según su mensaje, la institución debe observar y garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pilares fundamentales reconocidos por las leyes colombianas en materia de memoria histórica.

El pronunciamiento de Holguín también abordó la protección de la infancia, recordando que el museo tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de los niños, tal como establece el artículo 44 de la Constitución. Aunque en su declaración no detalló de qué manera las piezas retiradas podrían vulnerar dichos derechos, sí subrayó la necesidad de evitar el acceso de menores de edad a material sensible.

Holguín anunció además que actualmente se lleva a cabo una evaluación y rediseño de la museología y la curaduría del Museo Nacional y otros espacios bajo supervisión del Ministerio de Cultura. El objetivo, según manifestó, consiste en garantizar la salvaguarda, investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural, histórico y artístico, promoviendo la memoria, la identidad y la transformación social.

La controversia estalló cuando usuarios de redes sociales advirtieron el retiro de piezas vinculadas a la población LGBTIQ+, el magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, el Acuerdo de Paz de 2016 y la gráfica política. La activista Marcela Sánchez, de la organización Colombia Diversa, compartió imágenes de los espacios vacíos en la sala "Hacer sociedad". Simultáneamente, el excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo exigió claridad sobre las garantías para la memoria LGBTIQ+ y otras representaciones históricas. No obstante, el comunicado ministerial no aclara el destino final de las piezas retiradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Gobierno decidió retirar piezas de paz, diversidad y memoria del Museo Nacional?

La ministra de Cultura, Paola Holguín, indicó que el motivo principal para el retiro de las piezas fue evitar que el Museo Nacional cumpliera una función de adoctrinamiento político o difundiera versiones sesgadas de la historia. Según expresó en su cuenta de X, el museo debe garantizar la protección de los derechos de las víctimas y de las infancias frente a material sensible, aunque no detalló cómo las piezas afectaban estos derechos.

¿Qué reacciones generó el retiro de piezas del Museo Nacional en la sociedad colombiana?

La decisión de retirar obras generó una fuerte reacción en redes sociales y entre figuras públicas. Activistas como Marcela Sánchez evidenciaron la ausencia de obras relacionadas con la población LGBTIQ+ y otros temas históricos. Además, personalidades políticas, como Juan Daniel Oviedo, exigieron explicaciones y garantías para que estas memorias sigan representadas en el museo, cuestionando la pluralidad y diversidad en las decisiones estatales.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.